台1線通霄路段轎車衝出路面撞塌民宅圍牆 30歲男駕駛噴飛出車外亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

台1線位在苗栗縣通霄鎮五南里路段，今天凌晨發生一起死亡交通事故，1輛藍色小轎車高速失控衝出路面，撞塌民宅圍牆後彈飛落入草叢，30歲李姓男駕駛疑未繫安全帶飛出車外，被尋獲時因傷重當場死亡，目前警方正調閱周邊監視器釐清事故發生原因。

轄區通霄警方於凌晨0時38分接獲民眾報案，中山路145號傳出巨大碰撞聲，疑似發生車禍。警方到現場發現1輛自小客車，碰撞後停於案發地點，現場卻未見駕駛人蹤影。

報案人蔡姓民眾表示，當時在住家內聽見巨大撞擊聲，外出查看後發現磚砌圍牆被撞塌，出現大破口，約10公尺外菜園草叢裡有輛車頭撞毀的轎車，但未見車內駕駛。隨後，到場消防救護人員在草叢中發現30歲李姓駕駛，經檢視後確認其頭骨嚴重受創，已明顯死亡。

據了解，李男是家中獨子，上有兩個姐姐，目前待業中，昨深晚為什麼開車出門，李母並不清楚，檢警上午先調閱周邊監視器釐清事故過程，之後也將相驗遺體釐清其體內有無酒精含量，確認肇事身亡原因。

肇事藍色小轎車疑自撞衝進路旁草叢內，現場拖吊車以吊掛方式吊離。圖／民眾提供
肇事藍色小轎車疑自撞衝進路旁草叢內，現場拖吊車以吊掛方式吊離。圖／民眾提供
肇事轎車衝出路肩後，直衝右前方民宅圍牆，車輛彈飛再衝入草叢。圖／民眾提供
肇事轎車衝出路肩後，直衝右前方民宅圍牆，車輛彈飛再衝入草叢。圖／民眾提供
被撞民宅圍牆出現一個大破口，庭院內破裂磚塊掉落一地。圖／民眾提供
被撞民宅圍牆出現一個大破口，庭院內破裂磚塊掉落一地。圖／民眾提供

交通事故 死亡 監視器 車禍 苗栗縣

