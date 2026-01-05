台南新市民宅火警 3人逃陽台輕微嗆傷獲救
台南市新市區潭頂里一間7層樓住宅建物3樓處，今天上午疑似廚房起火，屋內3名女性逃到陽台處待援，由消防人員協助撤離，初步檢傷為輕微吸入性嗆傷，火勢約半小時撲滅。
台南市政府消防局上午6時19分接獲報案，指稱在新市區潭頂里發生住宅火警，陸續調派16部各式車輛、25名人員前往救援，抵達後發現為7層樓住宅建物，3樓處有明火，3人受困陽台，立即出水搶救並協助將受困者救出。
台南市消防局指出，3名受困者皆為女性，初步檢傷為輕微吸入性嗆傷，其中2人由救護車送往永康奇美醫院觀察，送醫時意識清醒，另一人自行就醫。
消防局指出，現場火勢於6時45分撲滅，初步檢視為廚房處燃燒約2平方公尺，起火原因及財物損失待進一步釐清。
