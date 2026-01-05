迷途柴犬深夜主動向警報到 嘉市警暖心助回家

嘉義市文化路商圈日前出現一名「可愛的協尋者」，一隻與飼主走失的柴犬，在人車密集路口徘徊多時後，沒有亂跑、沒有衝車道，反而主動走向警方守望點，彷彿知道「找警察最快回家」。市警局南門派出所警方即時伸出援手，透過掃描晶片，成功讓毛孩與飼主團圓。

事件發生在文化路與民族路口。當晚副所長張誌明與警員徐明暉執行巡邏勤務時，發現一隻柴犬在商圈一帶來回走動，神情略顯緊張卻不躁動。現場民眾向警方表示，該犬隻已在附近徘徊超過1小時，疑似迷路。

在車流頻繁的夜色中，柴犬竟慢慢走向警方守望點，在員警面前停下腳步，安靜等待，彷彿主動請求協助。為避免犬隻受驚衝入車道，張員、徐員以溫柔語氣安撫，並拿出零食引導，順利將牠安置在警用機車踏板安全返所。

警方隨即聯繫動物醫院協助掃描晶片，迅速取得飼主聯絡方式。飼主接獲通知趕到派出所，見到愛犬平安無恙，緊張情緒瞬間化為感動，頻頻向員警表示感謝。