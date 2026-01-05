快訊

黃女凌晨駕車不慎碰撞車道上不明掉落物，導致車輛左前方嚴重受損。圖：讀者提供

日前一名居住彰化的56歲黃姓女子與其丈夫，於基隆跨年後凌晨駕車返家途中，行經國道3號龍潭路段時，因天雨視線不佳，不慎碰撞車道上不明掉落物，導致車輛左前方嚴重受損，並發出異常聲響。黃女隨即自高原交流道駛離，轉入平面道路檢查車況，所幸在危急時刻遇上龍潭警分局員警即時協助，順利排除故障，讓夫妻倆在跨年夜能夠平安返回彰化住家。

經3名員警分工合作處理後，車輛順利恢復至可安全行駛狀態。圖：讀者提供

高平派出所提到，所長王梓岳、警員黃丞穎及張宸嘉等3人，於1月1日凌晨執行六福村跨年晚會人車疏導勤務期間，發現一輛自小客車停放於中原路與福源路口旁，隨即主動上前關心。經了解，黃女與丈夫自基隆返程途中，於國3龍潭路段碰撞不明掉落物，導致左前保險桿毀損，霧燈脫落卡在輪拱內，影響車輛行駛安全。當時天候寒冷且持續降雨，夫妻二人手邊無任何工具，站在路旁一時不知所措。警方見狀後立即伸出援手，先行拆除卡在輪拱內的霧燈，並以絕緣膠帶妥善包覆電線以防止短路走火，隨後再將變形卡住輪胎的板金扳回原位。經3名員警分工合作處理後，車輛順利恢復至可安全行駛狀態。見到車輛故障排除，能夠順利返家，黃女對警方即時且熱心的協助表達由衷感謝，現場路過民眾亦對員警豎起大拇指，讚許警方暖心作為，直呼「有你真好！」

龍潭分局長施宇峰表示，同仁於執行跨年晚會疏導勤務期間，主動發現民眾困境並即時伸出援手，在寒雨中分工合作排除車輛故障，充分展現警方為民服務的精神與團隊默契，對同仁的積極作為與專業表現，予以高度肯定與讚許；警方也將持續在重要節慶與大型活動期間加強交通疏導，守護民眾通行安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小客車國道撞掉落物受困龍潭 暖警化身「黑手」冒雨修理助返家

