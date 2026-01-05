國道驚悚車禍！混凝土車追撞小貨車 女駕駛噴飛車道重傷

國道四號台中神岡段今天早上發生警悚車禍，小貨車不明原因停在國道外側車道，聯結車從後方撞擊，小貨車女駕駛噴飛到國道車道上，全身多處骨折重傷送醫急救，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上6時39分在國道4號西向9公里神岡區路段車禍，64歲林姓女子駕駛小貨車，不明原因停在外側車道，遭後方57歲李姓男子駕駛營半聯結車撞擊，造成林女拋出車外躺於中線車道；現場於7時31分排除，恢復全線通車。

林女意識模糊，送醫急救；李男酒測值為0，林女酒測值待檢測。林女送到童綜合醫院急救，後枕撕裂傷、右臉頰撕裂傷、雙手腕骨折、左腳開放性骨折，緊急治療手術中。

三大隊呼籲用路人，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車至安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

台中市消防局今天早上6時46分獲報，神岡區國四西向8.7K車禍救護，市警局轉報現場車禍有民眾躺在路中間，派遣豐原分隊出動2車5人，由豐原分隊小隊長葉文閔帶隊前往。

現場是混凝土攪拌車及小貨車車禍，傷患為小貨車駕駛，豐原消防分隊救護車載送64歲女駕駛，意識清楚、全身多處撕裂傷及骨折，被送往梧棲童綜合醫院急救。