基隆公寓頂樓吐火舌！消防局派遣18車34人 射水灌救疏散住戶
基隆市一處公寓的頂樓今天清晨發生火警，消防人員前往滅火，並疏散公寓各樓住戶。1個多小時後滅火，消防人員進入處理殘火，確認無人受困傷亡，起火原因由火災調查科人員鑑識中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天清晨5時7分接獲報案，安樂區基金二路1巷內的公寓，3樓頂樓加蓋起火燃燒。
消防局出動安樂、中山、百福、七堵、中正、信義分隊及第2大隊前往搶救，共計出動各式車輛18輛、消防人員34人，並通報自來水、台電、欣隆瓦斯、警察局單位協助救災。
消防員到場時，看到頂樓加蓋處冒出火光，火勢猛烈，布設水災滅火，初步查訪無人受困火場。消防人員布線滅火，並疏散1至3樓住戶，6時34分撲滅火勢，進行殘火處理，確認無人傷亡。
