前男友吸毒精神錯亂當起乩 女香灰抹臉逼「退駕」害他命沒了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

彰化黃姓男子吸毒後疑精神錯亂，要陳姓前女友開車載他到高雄燕巢五帝廟「退乩」，陳女以為黃男起乩，見他昏迷也未送醫，到廟後只用天公爐香灰抹臉加拜拜，等其他香客發現時，黃男已吐血死亡，橋頭地院依過失致死等罪判陳女8月徒刑。

判決指出，黃男2022年6月8日深夜10時許先在家中施用多種毒品，等陳女到了以後，便請陳女開車載他到高雄五帝廟「退乩」，路上黃男精神錯亂，但陳女疑似認為黃是起乩，即便黃男對她拳打腳踢，也只用雙手壓在黃男脖子跟胸口安撫。

南下途中，陳女車子開到沒油停在國道路肩，當時國道警察巡邏經過，詢問陳女要不要幫忙叫119，陳女卻向警方堅持說黃男喝醉，不用員警幫忙，最後車子成功加好油之後，繼續南下前往五帝廟。

隔天清晨3時許，陳女、黃男抵達廟門口後，陳女先跑到天公爐拿香灰抹在黃男臉上，見黃男未甦醒，卻硬將他拖進廟裡參拜，並朝黃男撥水要他退乩，但黃男早已昏迷，最後在廟門口吐鮮血喪命。

法醫解剖時，黃男體內驗出多種二、三級毒品成分，死亡原因應為濫用藥物導致多重藥物中毒併橫紋肌溶解症死亡，陳女也被依過失致死罪、施用毒品等罪前送辦，並由橋檢起訴。

橋頭地院審理時，陳女坦承她載黃男前，就知道他有施用毒品，當時停在國道時警察問她需不需要幫忙，她是認為黃男情況正常，沒有口吐白沫，只是「神明上身久未退駕，所以傷了元氣及身體」，才未請員警幫忙，並沒有任何過失。

但法官認為，陳女早知道黃男施用毒品，且在國道警察到場時，黃男已無意識，卻擔心遭黃男吸毒波及，未尋求警方幫忙，反而繼續載黃男前往五帝廟，錯失黃金救援時間。

法官認定陳女當時載黃男南下時，具有保證人地位，若及時將黃男送醫救治，應可大幅提高黃男存活率，不採信她說法，依過失致死罪判刑8月，至於幫助施用毒品部分，因欠缺積極證據，則判無罪。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子吸毒後精神錯亂，陳姓女子卻僅拿香灰抹黃男臉，錯失救援時機，黃男死後陳女被依過失致死罪判刑8月。天公爐示意圖。本報資料照片
毒品 死亡 過失致死 吸毒 神明

