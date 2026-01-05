聽新聞
台南屏東空地失火 堆置廢棄塑料釀災

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛劉星君／連線報導

台南永康中正五街工業區內一處空地堆置大量塑膠廢棄物昨失火，燃燒範圍達300平方公尺，所幸無人員傷亡。記者萬于甄／攝影
台南永康中正五街工業區內一處空地堆置大量塑膠廢棄物昨失火，燃燒範圍達300平方公尺，所幸無人員傷亡。記者萬于甄／攝影
台南永康區中正五街的工業區內空地堆置大量塑膠廢棄物昨起火，初估燃燒範圍達300平方公尺，所幸無人傷亡，但市區也可見大量黑煙竄天；傳出該處疑是不肖業者涉租地違法堆放，地方困擾許久，南市府回應，會要求業者加速清除改善。

南市消防局第5救災救護大隊長陳坤宗說，中午12時半許獲報火災，主要燃燒物為廢棄塑料，鄰近鐵皮廠房也受波及，廠房內部分雜物及2台汽車仍受影響，火勢也吞噬3輛停路旁轎車。當地鹽行里長劉天福說，疑是「環保流氓」租地，每回丟完塑料廢棄物就走，已經多年，曾提告並要求地主盡速清除，也遲遲沒有動作。

南市環保局表示，該場址堆廢木材、廢塑膠等，已依廢棄物清理法將行為人送台南地檢署偵辦，業者尚未清除完成就釀災，除要求行為人負起責任，將追查廢棄物產源，同樣要負清理責任。

無獨有偶，屏東麟洛鄉成功路永興巷一處空地堆置大量太空包，昨上午11時突然起火，太空包內全都是廢棄塑膠，消防局人員搶救並出動機具開挖。

該處2023年、2024年街景地圖拍下堆置大量太空包，違反廢棄物清理法，屏東縣環保局會同保七總隊聯合稽查，2024年將涉案嫌犯移送屏東地檢署偵辦，去年1月限期提廢棄物處置計畫書，但嫌犯遲未履行且配合度不佳，縣府表示，近期會聯繫地主，責令地主履行管理責任，並盡速完成廢棄物清理工作，維護周邊環境安全。

