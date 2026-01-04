影／高雄80歲老婦走班馬線遭轉彎轎車撞飛 重傷住加護病房

洪姓男子今下午3時32分駕車行經高雄市鳳松路左轉博愛路時，未禮讓行人，當場將走在斑馬線的80歲葉楊姓老婦撞飛，導致葉楊婦人身體多處擦挫傷，頭部受創，意識不清送醫治療後，仍在加護病房觀察。

鳳山警分局指出，洪姓男子（49歲）今天下午3時32分許駕車沿鳳山區鳳松路北向南行駛，欲左轉博愛路，當時葉楊姓老婦正走在斑馬線上，洪男未禮讓行人，直接轉彎，當場將葉楊婦人撞飛在地。

路人目睹驚呼「她走在斑馬線耶」；葉楊婦人遭撞後，身體多處擦傷、頭部受創，救護員到場發現她已意識不清，緊急送鳳山醫院救治，後轉送高雄長庚醫院，仍在加護病房觀察。

警方到場對洪男施以酒測，無酒駕行為；警方初步研判肇事原因為洪男未注意車前狀況，且未禮讓行人，詳細肇原因由交通大隊判定釐清。