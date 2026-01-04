影／路口交岔撞！賓士休旅翻車搖搖畫面曝 網歪樓：宜蘭常見烏龜翻
宜蘭最近每隔幾天就有車禍翻車意外，從市區到郊區。宜蘭市壯二路與東津路的交叉路口昨天發生白色豐田轎車撞上黑色賓士休旅車側車的車禍，賓士車重心不穩，衝過路口後翻車旋轉近360度，四輪朝天還不斷搖晃，車內2人受傷送醫，畫面曝光後網友說「最近經常烏龜翻」、「烏龜翹，不是這樣玩的啦」。
宜蘭市區前幾天才在宜興路與中山路口，發生轉彎車撞上停等紅綠燈的車輛後翻車，連在市區也能發生撞車「烏龜翻」，讓人感到意外，交通一度大打結，昨天中午在宜蘭市靠近壯圍鄉的郊區路段，又發生翻車意外，這次是路口交岔撞。
警方調查，一輛豐田轎車沿著壯圍鄉美福路往宜蘭市方向行駛，行經事故地點，與宜蘭市東津路往壯圍鄉行駛的賓士休旅車擦撞，賓士翻覆路面四輪朝天，車上2人受輕傷，豐田轎車車頭受損，無人受傷，雙方駕駛無酒駕。
肇事原因尚待警方調查，不過網友在社群貼文「這幾星期，宜蘭好常烏龜翻」，網友底下留言「每周翻一台」、「有點誇張」、「還有開去田裡」、「到底是怎麼翻的」、「宜蘭的路有那麼不平嗎？」、「傻眼」。
更有人嘲諷「來宜蘭不翻車，好像很困難」、「宜蘭有龜山島，最近也不要一直烏龜翻車好嗎」、「烏龜烏龜翹，不是這樣玩的」。
警方表示，天雨路滑，千萬不要開快車，請用路人駕駛車輛行至號誌管制路口，應遵照號誌指示行駛或放慢速度，違者可依違反道路交通管理處罰條例，處1800元以上、5400元以下罰鍰。
