快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

影／路口交岔撞！賓士休旅翻車搖搖畫面曝 網歪樓：宜蘭常見烏龜翻

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭最近每隔幾天就有車禍翻車意外，從市區到郊區。宜蘭市壯二路與東津路的交叉路口昨天發生白色豐田轎車撞上黑色賓士休旅車側車的車禍，賓士車重心不穩，衝過路口後翻車旋轉近360度，四輪朝天還不斷搖晃，車內2人受傷送醫，畫面曝光後網友說「最近經常烏龜翻」、「烏龜翹，不是這樣玩的啦」。

宜蘭市區前幾天才在宜興路與中山路口，發生轉彎車撞上停等紅綠燈的車輛後翻車，連在市區也能發生撞車「烏龜翻」，讓人感到意外，交通一度大打結，昨天中午在宜蘭市靠近壯圍鄉的郊區路段，又發生翻車意外，這次是路口交岔撞。

警方調查，一輛豐田轎車沿著壯圍鄉美福路往宜蘭市方向行駛，行經事故地點，與宜蘭市東津路往壯圍鄉行駛的賓士休旅車擦撞，賓士翻覆路面四輪朝天，車上2人受輕傷，豐田轎車車頭受損，無人受傷，雙方駕駛無酒駕。

肇事原因尚待警方調查，不過網友在社群貼文「這幾星期，宜蘭好常烏龜翻」，網友底下留言「每周翻一台」、「有點誇張」、「還有開去田裡」、「到底是怎麼翻的」、「宜蘭的路有那麼不平嗎？」、「傻眼」。

更有人嘲諷「來宜蘭不翻車，好像很困難」、「宜蘭有龜山島，最近也不要一直烏龜翻車好嗎」、「烏龜烏龜翹，不是這樣玩的」。

警方表示，天雨路滑，千萬不要開快車，請用路人駕駛車輛行至號誌管制路口，應遵照號誌指示行駛或放慢速度，違者可依違反道路交通管理處罰條例，處1800元以上、5400元以下罰鍰。

宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車翻車近360度旋轉，車身還不斷搖晃，近來翻車事故很多，網友直呼誇張。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車翻車近360度旋轉，車身還不斷搖晃，近來翻車事故很多，網友直呼誇張。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，白色豐車汽車車頭受損，人無傷。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，白色豐車汽車車頭受損，人無傷。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車翻車近360度旋轉，車身還不斷搖晃，網友歪樓稱「烏龜翹，不是這樣玩的啦」。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車翻車近360度旋轉，車身還不斷搖晃，網友歪樓稱「烏龜翹，不是這樣玩的啦」。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車的車身遭撞後翻車，四輪朝天、車身不斷搖晃。民眾表示，最近不管市區或郊區的翻車故事都很多。圖／警方提供
宜蘭市壯二路與東津路的路口發生交岔撞，黑色賓士車的車身遭撞後翻車，四輪朝天、車身不斷搖晃。民眾表示，最近不管市區或郊區的翻車故事都很多。圖／警方提供

宜蘭 烏龜

延伸閱讀

寒流來襲！宜蘭慈濟與縣府送暖關懷寒士 天冷請住進臨時避寒所

賴清德來宜蘭強力「做球」給林國漳 藍白：交情這麼好不如做這件事

賴總統2026首場行程來宜蘭看長照 不斷提起這人透露就是為了他

好市多空運來台「神級水果」翻車？會員搖頭：吃起來有草味

相關新聞

國道小貨車衝落邊坡...車身分離燒成火球 車內2焦屍查出身分

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火，車身分離燒成火球，車上二人被燒...

影／澎防部通資連上士潛水失蹤9天 遺體今被海水沖刷至望安沙灘

澎防部通資連何姓上士去年27日下午在馬公山水海域潛水失蹤，友人直到深夜未見他返家報警；警方和海巡發動協尋，連澎防部海龍部...

影／驚濤駭浪5天4夜 琉球籍漁船明財群「絞網」失動力...雲林艦急救援

屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分...

影／路口交岔撞！賓士休旅翻車搖搖畫面曝 網歪樓：宜蘭常見烏龜翻

宜蘭最近每隔幾天就有車禍翻車意外，從市區到郊區。宜蘭市壯二路與東津路的交叉路口昨天發生白色豐田轎車撞上黑色賓士休旅車側車...

每年冬季就出現 台中沙鹿夜間山林大火消防搶救中

台中海線地區每年冬季就出現的山林大火惡夢，沙鹿區中航路今晚又發生山林火警，大批消防人力趕到現場搶救中，地方人士說，每年此...

近4天全台123人非創傷性OHCA 消防署呼籲身體不適立即報警

近期因冷氣團南下導致氣溫驟降，直至今天氣溫才開始緩步回升，據消防署統計，去年12月31日至本月3日，全國非創傷性OHCA...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。