澎防部通資連上士潛水失蹤9天 遺體今被海水沖刷至望安沙灘

澎防部通資連何姓上士去年27日下午在馬公山水海域潛水失蹤，友人直到深夜未見他返家報警；警方和海巡發動協尋，連澎防部海龍部隊也出動，但僅找到何男機車及手機；今上午11時，何男遺體被人發現沖刷至望安水垵村海灘，經軍警確認身分無誤。

陸軍澎湖防衛指揮部去年12月27日證實，何男為單位內上士，當天休假期間前往澎湖山水海域潛水後失聯；為搜救何男，警消救難協會及海龍部隊10名潛水人員，搭乘船艇前往事故海域執行搜救任務，但歷經3小時水下作業，均未發現失聯者蹤跡。

今天上午11時許，有民眾在望安鄉水垵村破滬沙灘發現一名男性遺體被海水沖刷上岸，向望安警分局及海巡單位報案。

警方和海巡人員將遺體運上岸，經蒐證研判疑為潛水失蹤的何男，警方聯繫家屬，家屬在軍警、憲兵隊人員陪同下今天下午搭船至望安鄉確認死者是何男無誤。