救援變受困！拖船擱淺4天 今天漲潮下午終浮起來脫困

中鋼公司巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」1日擱淺在花蓮化仁海堤，臺港13205號拖船原要協助貨輪脫困，沒想到因纜繩被絞到也擱淺，昨天航港局先解決受困貨輪拖至港口碼頭，今天下午3時20分左右，拖船順利被救援船拖離沙灘，後續進一步檢查船況。

「通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）」因主機故障、受東北季風影響，擱淺於花蓮溪出海口北側海灘，昨天下午由2艘拖船執行脫淺作業，順利協助貨輪脫困，現場未發現油汙外洩情形，貨輪隨後於晚間8時進入花蓮港，泊靠22號碼頭。

而擱淺拖船到今天已進入第4天，今天花蓮港公司試圖持續救援，有工作人員透過怪手協助上拖船，並先切斷拖船上船錨，試圖讓船浮起來。海面上則有拖船與漁船進入事故海域，漁船協助將拖船的纜繩拋擲給待救拖船的人員，但湧浪十分強勁，拋了2次未能成功；海面上則有海巡署第六海巡隊船隻戒護。