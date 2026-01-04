影／台南永康廢棄物大火黑煙不斷竄天 疑環保蟑螂非法堆置釀災

台南永康中正五街工業區內一處空地堆置大量塑膠廢棄物，今中午約12時36分突發生火警，火勢一發不可收拾，大量黑煙不斷竄天，遠在台南市區都能看見，初估燃燒範圍達300平方公尺，所幸無人員傷亡，不過傳出大量塑膠廢棄物疑是環保流氓租地堆置，早讓地方困擾許久。

台南市消防局今中午12點36分接獲報案，永康區中正五街一處空地發生廢棄物火警，共出動27車57人、無人機1台、消防機器人1台等前往灌救，在風勢助長下，火勢相當猛烈，除波及停在路邊的3輛汽車，一旁保全業者辦公室廠房內部也燃燒雜物約50平方公尺及2輛汽車。

第五救災救護大隊長陳坤宗表示，消防員獲報趕抵現場時，空地廢棄物已全面燃燒，主要的燃燒物為廢棄塑料，且火載量相當大，鄰近的鐵皮廠房一度受到波及，經消防人員積極布水線防護成功，不過廠房內部分雜物及2台汽車仍有受火煙影響。

當地鹽行里長劉天福說，該處空地疑是環保流氓租地在此堆置大量塑膠廢棄物，每回丟完塑料廢棄物就走，早已堆置多年，曾向法院提告並要求地主盡速清除，但地主遲遲沒有動作，今中午火警發生後，因現場燒得全是塑膠，導致火勢一發不可收拾。

另外，該起火警也波及3輛停放在路旁的自小客車，其中一輛車主接獲警方通知趕到現場，但愛車早已被火吞噬成一團廢鐵，讓車主無奈說，家人早上開車出門上班，把車停放在公司附近，沒想到外出辦事車就被燒了，車子已是老車，但昨天才剛加滿油，「真不知該怎麼辦才好」。

對此，南市環保局回應，該場址非法堆置廢木材、廢塑膠等廢棄物，明顯違反廢棄物清理法，在2024年時已依法將行為人移送台南地檢署偵辦；為加速環境復原，除命行為人負起責任外，同時也追查廢棄物來源，並要求產源負起清理責任，因此業者正在清除作業中。