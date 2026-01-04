快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚濤駭浪5天4夜 琉球籍漁船明財群「絞網」失動力...雲林艦急救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，歷經5天4夜驚濤駭浪後，今平安返港。

31日晚間8時許， 雲林艦抵達「明」船位置，確認船上5人員均安，但海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。

為維護漁船及人員安全，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，在惡劣天候狀況下幾經努力，終於在怒濤中將救命䌫繩帶上「明財群」船，日夜守護，緩慢而穩定的航返台灣。

歷經連續5天4夜在驚濤駭浪中克服萬難拖帶作業，今4日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將明財號船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成這趟遠距、惡浪、長時間艱難的救難任務。

海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線。

屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，並展開拖帶作業。圖／海巡提供

海巡署 雲林 小琉球

延伸閱讀

千人拔蘿蔔拔出愛心好彩頭 雲林蘿蔔田拔1斤10元全捐公益

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

科技人陳志育轉身人間菩薩 10年還願發出善款5千萬元

相關新聞

國道小貨車衝落邊坡...車身分離燒成火球 車內2焦屍查出身分

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火，車身分離燒成火球，車上二人被燒...

台南永康工業區大火 廢棄物緊鄰工廠 大量濃煙情況危急

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，大量濃煙竄出，初步回報已有一處工廠遭波及，消...

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，更波及至旁邊工廠，台南市消防局除緊急調派至少...

前立委助理兼網紅韓璟控遭騷擾 一查竟是台中警 三重警證實受理跟騷

前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群Threads上PO文，控訴遭1名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，雖曾報案提告...

影／驚濤駭浪5天4夜 琉球籍漁船明財群「絞網」失動力...雲林艦急救援

屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分...

影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。