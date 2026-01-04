聽新聞
影／驚濤駭浪5天4夜 琉球籍漁船明財群「絞網」失動力...雲林艦急救援
屏東縣琉球籍明財群漁船在12月31日中午，在東沙島南南東方約101浬海域發生絞網，導致失去動力，海巡署獲報後，派遣艦隊分署南部地區機動海巡隊4000噸級雲林艦救援，確認船上5人均安，歷經5天4夜驚濤駭浪後，今平安返港。
31日晚間8時許， 雲林艦抵達「明」船位置，確認船上5人員均安，但海象因東北季風增強、達7至8級陣風10級、浪高約3至4公尺，在惡劣海象下，漁船失去動力隨時均可能發生意外。
為維護漁船及人員安全，雲林艦即依標準作業程序展開拖帶救援作業，在惡劣天候狀況下幾經努力，終於在怒濤中將救命䌫繩帶上「明財群」船，日夜守護，緩慢而穩定的航返台灣。
歷經連續5天4夜在驚濤駭浪中克服萬難拖帶作業，今4日清晨，雲林艦在小琉球西南近海將明財號船交接與「國大168號」漁船拖帶進東港漁港，順利完成這趟遠距、惡浪、長時間艱難的救難任務。
海巡署強調，面對突發海上事故，海巡人員秉持「時間即生命、速度即希望」原則，不分晝夜、無畏風浪，守護海上作業漁民安全。籲請民眾如於海上遇有緊急狀況，立即撥打 118 海巡報案專線。
