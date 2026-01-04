國道小貨車衝落邊坡...車身分離燒成火球 車內2焦屍查出身分
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火，車身分離燒成火球，車上二人被燒成焦屍，警方查出二人是豐原人，開小貨車到基隆採購魚貨返家途中發生事故，車禍原因由國道警察調查中。
國道警方表示，2名死者分別為駕駛65歲王姓男子及乘客25歲方姓男子，酒測值待相驗時檢測，2人駕車前往基隆採購魚貨，回程往南疑要回豐原行駛發生事故。
台中市消防局今天早上5時22分獲報，神岡區國道一號南下豐原交流道出口匝道車禍，市警局轉報現場有車輛翻覆，派遣第一大隊、神岡分隊等共4個單位，出動各式消防車9輛、消防人員20名，現場由組員李勝紘擔任指揮官。 到場回報，現場燃燒一輛貨車，貨車內發現二名傷患，均明顯死亡未送醫。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上5時18分在國道1號南向168公里豐原路段處，發生2人死亡車禍。
1輛小貨車行駛途中在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名。
