七旬婦騎機車不明原因撞進路邊土地公廟 結果送醫不治

屏東縣76歲陳姓婦人元旦上午10時行經枋寮鄉中山路時，因不明原因突然自撞衝進路旁的土地公廟，連人帶車夾進廟中，消防人員到場後，運用器材將婦人救出，隨即送往枋寮醫院救治，陳姓婦人在2日過世，詳細肇事原因仍待釐清。

屏東縣消防局元旦上午10時01分接獲報案，枋寮鄉中山路一處接近三岔路口旁發生車禍，到場發現，76歲陳姓婦人騎機車不明原因連人帶車衝撞進去路邊土地公廟。

陳姓婦人與機車都夾在土地公廟內動彈不得，陳姓婦人有戴安全帽，消防員到場後，發現陳姓婦人受困其中，隨即運用相關器材，撐出空間後，將受困婦人救出，當時婦人還有些微意識，隨即送醫救治，未料隔天元月2日即不治。