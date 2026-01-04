聽新聞
0:00 / 0:00
七旬婦騎機車不明原因撞進路邊土地公廟 結果送醫不治
屏東縣76歲陳姓婦人元旦上午10時行經枋寮鄉中山路時，因不明原因突然自撞衝進路旁的土地公廟，連人帶車夾進廟中，消防人員到場後，運用器材將婦人救出，隨即送往枋寮醫院救治，陳姓婦人在2日過世，詳細肇事原因仍待釐清。
屏東縣消防局元旦上午10時01分接獲報案，枋寮鄉中山路一處接近三岔路口旁發生車禍，到場發現，76歲陳姓婦人騎機車不明原因連人帶車衝撞進去路邊土地公廟。
陳姓婦人與機車都夾在土地公廟內動彈不得，陳姓婦人有戴安全帽，消防員到場後，發現陳姓婦人受困其中，隨即運用相關器材，撐出空間後，將受困婦人救出，當時婦人還有些微意識，隨即送醫救治，未料隔天元月2日即不治。
陳姓婦人酒測值為零，警方持續查訪調閱該路段相關車輛影像，釐清事故發生原因。警方也提醒，行車時務必注意車前狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言