宜蘭路邊停車收費員執勤遭毆打成傷 代理縣長：嚴懲暴力絕不寬貸

針對宜蘭縣政府路邊停車收費員執行公務時遭民眾攻擊一事，代理縣長林茂盛除了對傷者表達關切，並嚴厲譴責暴力，他請警方依法嚴辦，縣府會提供一切必要的法律協助，保障第一線執法人員的安全與權益；縣議員黃琤婷也說，暴力已涉妨礙公務，不可容忍。

宜蘭市中山路三段昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員，造成她摔車跌坐在地，路邊店家緊急報案，行凶者因喝醉被逮到派出所製作筆錄時還在茫，被害人就醫檢查有輕微腦震盪及手腳挫傷，嫌犯今天被依妨害公務、傷害等罪送辦。

收費員大多是女性，蔡女遭毆打成傷，全案雖送辦，但她擔心日後會不會再發生類似情事，無辜傷及其他同仁。代理長林茂盛今天關切同仁的傷勢，縣府已經幫她請公傷假，好好休息養傷，他說，請交通處主管持續關懷同仁的傷勢，給予必要協助，同時也請警方依法嚴辦，嚴懲嫌犯，務必全力保障第一線執法人員的安全與權益。

行凶男子疑因喝醉，針對停車收費員開計費單，男子不滿停車未到10分鐘收費標準，揮拳毆打收費員。縣議員黃琤婷說，尊重依法執勤人員是社會法治與秩序的基本要求，任何形式的暴力行為都不該被縱容，何況停車收費人員長時間於戶外環境中工作，不論天候狀況，皆肩負維持交通運作的重要責任，是不可或缺的第一線人員，施暴者不僅危害人身安全，更逾越法治底線。