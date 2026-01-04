台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，更波及至旁邊工廠，台南市消防局除緊急調派至少15輛各式水庫車馳往灌救，也出動消防機器人及無人機輔助，已在下午1點23分控制火勢。

消防局119勤務中心是今中午約12點36分獲報上述地點有廢棄物燃燒緊急工廠，大量濃煙竄出，連在10公里外善化、新市、新化等區都可見遠處大量濃煙竄出，消防局緊急調派鹽行等消防分隊15車、警消29人加入灌救中，火勢在風勢助長迅速逼近工廠，中午12點53分初步回報已波及部分廠房，還燒到多輛來不及駛離的小貨車、轎車，幸未傳出人員受困。