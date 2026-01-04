快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南即時報導

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，更波及至旁邊工廠，台南市消防局除緊急調派至少15輛各式水庫車馳往灌救，也出動消防機器人及無人機輔助，已在下午1點23分控制火勢。

消防局119勤務中心是今中午約12點36分獲報上述地點有廢棄物燃燒緊急工廠，大量濃煙竄出，連在10公里外善化、新市、新化等區都可見遠處大量濃煙竄出，消防局緊急調派鹽行等消防分隊15車、警消29人加入灌救中，火勢在風勢助長迅速逼近工廠，中午12點53分初步回報已波及部分廠房，還燒到多輛來不及駛離的小貨車、轎車，幸未傳出人員受困。

消防局不敢大意，陸續出動無人機及消防機器人加入灌救行列，同時在火場四周強化防護，遏止火勢繼續蔓延，下午1點23分傳出控制火勢好消息，不過消防隊員繃緊神經，持續與惡火搏鬥中。

消防隊員忙壓制火勢，與惡火搏鬥中。記者萬于甄/攝影
消防隊員忙壓制火勢，與惡火搏鬥中。記者萬于甄/攝影
多輛來不及駛離車輛遭燒毀。記者萬于甄/攝影
多輛來不及駛離車輛遭燒毀。記者萬于甄/攝影
台南永康火警大量濃煙竄出懾人，消防隊員忙灌救。記者萬于甄/攝影
台南永康火警大量濃煙竄出懾人，消防隊員忙灌救。記者萬于甄/攝影

廢棄物 台南

延伸閱讀

台南永康工業區大火 廢棄物緊鄰工廠 大量濃煙情況危急

影／台南民宅寒夜用電暖爐引發火警 消防再次提醒「5不1沒有」

無人機反制系統 漢翔、雷虎、為升等瞄準未來兆元商機

影／電暖爐使用不慎 台南安南透天厝火警波及鄰戶疏散8人

相關新聞

台南永康工業區大火 廢棄物緊鄰工廠 大量濃煙情況危急

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，大量濃煙竄出，初步回報已有一處工廠遭波及，消...

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，更波及至旁邊工廠，台南市消防局除緊急調派至少...

前立委助理兼網紅韓璟控遭騷擾 一查竟是台中警 三重警證實受理跟騷

前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群Threads上PO文，控訴遭1名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，雖曾報案提告...

影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家...

高雄小港神轎陣頭大亂鬥叫囂推擠影片曝 警只帶回衝突2男送辦

高市小港區昨晚9時30分廟宇遶境神轎陣頭在大平路停車場休息，宋姓和余姓男子因肢體碰觸口角發生拉扯叫囂，各陣頭勸阻，現場一...

氣溫驟降…彰化縣48小時88人急病送醫 6人無呼吸心跳

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時共48小 時 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。