距春節還1個月就漲價 桃園小黃司機違規恐遭罰1萬8

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

距離農曆春節還有1個多月，卻有民眾在桃園搭計程車時，遭駕駛以「春節運價」坑人。桃園市交通局表示，今年春節運價時間從2025年2月13日到2月22日，此案網友有拍下清楚的車籍資料，若經查證屬實者，2項違規將依公路法共裁處1萬8000元罰鍰。

網友投訴指出，他於元旦上午10點43分在桃園火車站搭上計程車，大約11點10分於國立體育大學綜合體育館下車，一開始跳表數字旁就有「春節」2個字，但春節根本還沒開始；根據叫車App估算，該趟路程約360元，實際被收取410元，相差50元。

該名乘客詢問時，司機回應「這個沒差」，他再要求提供列印收據也被拒，司機稱列印收據要留存，只願意提供手寫收據，結果收據上的資料跟副駕駛座後方貼的資料也完全不同，質疑根本從一開始就是預謀要坑人。

貼文一出引發譁然。議員黃瓊慧表示，民眾反映案件應該是個案，桃園站前排班計程車大多是老實做生意，但遇到這樣的個案，將嚴重危害桃園市計程車司機聲譽，必須查清楚，已請計程車公會加強宣導並請警方調查，呼籲民眾若遇到類似狀況，第一時間就要報警，請警方到現場處理。

交通局表示，春節運價期間為春節最後1天往前推10天，今年從2025年2月13日到2月22日，桃園市春節運價分桃園市區及機場兩種，桃園市區為加收50元、機場加收100元，目前並非春節運價期間，駕駛未依規定收費、未列印乘車證明，若經查證屬實，將依公路法裁處各件9000元，合計1萬8000元罰鍰。

交通局提醒，加價費率跟時間都要市府公告才能實施，呼籲民眾如遇類似情況應立即檢舉，維護消費者權益。

有民眾於元旦在桃園搭計程車時，遭駕駛以「春節運價」坑人。桃園市交通局表示，若經查證屬實，將依公路法共裁處1萬8000元罰鍰。圖／議員黃瓊慧提供
