前立委助理兼網紅韓璟控遭騷擾 一查竟是台中警 三重警證實受理跟騷
前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群Threads上PO文，控訴遭1名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，雖曾報案提告但都無下文。昨天韓璟再度前往三重分局報案，但因未實際碰面接觸無法提告性騷，三重警依跟騷法受理並協助聲請保護令。
據了解，網紅韓璟去年（2025年）3月間在Threads上PO文：「我常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」對方還直接把禮物親送到她朋友的公司登記地址，經調查後發現對方竟是在職中的警察，她立即報案。
韓璟指出她之後詢問進度，但原本報案的單位稱因對方是其他縣市的警察，所以此案被交給外縣市處理，他們沒有管轄權也不知後續。昨天（3日）韓璟再度前往三重分局提告，但派出所警員指出對方「只是」長期私訊＆寄東西，並沒有「實際碰面接觸」，所以不能提告性騷，警方後續則依跟騷法受理。
三重分局表示，已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議以保障當事人權益。
