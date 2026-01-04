快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

前立委助理兼網紅韓璟控遭騷擾 一查竟是台中警 三重警證實受理跟騷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群Threads上PO文，控訴遭1名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，雖曾報案提告但都無下文。昨天韓璟再度前往三重分局報案，但因未實際碰面接觸無法提告性騷，三重警依跟騷法受理並協助聲請保護令。

據了解，網紅韓璟去年（2025年）3月間在Threads上PO文：「我常常收到一個不認識的帳號傳來的噁心訊息，訊息內容是自說自話的叫我老婆、女友，問交往紀念日要去哪裡？結婚紀念日要去哪裡？」對方還直接把禮物親送到她朋友的公司登記地址，經調查後發現對方竟是在職中的警察，她立即報案。

韓璟指出她之後詢問進度，但原本報案的單位稱因對方是其他縣市的警察，所以此案被交給外縣市處理，他們沒有管轄權也不知後續。昨天（3日）韓璟再度前往三重分局提告，但派出所警員指出對方「只是」長期私訊＆寄東西，並沒有「實際碰面接觸」，所以不能提告性騷，警方後續則依跟騷法受理。

三重分局表示，已依相關程序受理並協助被害人聲請保護令在案，後續刑事告訴將移送地檢署，性騷擾申訴部分將函請新北市政府審議以保障當事人權益。

網紅韓璟控訴遭台中警員跟騷。圖／翻攝自韓璟臉書
網紅韓璟控訴遭台中警員跟騷。圖／翻攝自韓璟臉書

三重 提告 性騷擾

延伸閱讀

批綠委「引戰法案」趙少康：賴總統應親自阻擋 要求撤案

女網紅司曉迪自爆「睡遍男神」　網友比對檀健次3線索全對上

0104 台灣168關鍵數字

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

相關新聞

台南永康工業區大火 廢棄物緊鄰工廠 大量濃煙情況危急

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，大量濃煙竄出，初步回報已有一處工廠遭波及，消...

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

台南市永康區中正五街一處空地今中午傳出廢棄物不明原因起火，風勢助長迅速蔓延，更波及至旁邊工廠，台南市消防局除緊急調派至少...

前立委助理兼網紅韓璟控遭騷擾 一查竟是台中警 三重警證實受理跟騷

前立委鄭運鵬助理網紅韓璟日前在網路社群Threads上PO文，控訴遭1名台中警員傳私訊及送禮物騷擾至少半年，雖曾報案提告...

影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家...

高雄小港神轎陣頭大亂鬥叫囂推擠影片曝 警只帶回衝突2男送辦

高市小港區昨晚9時30分廟宇遶境神轎陣頭在大平路停車場休息，宋姓和余姓男子因肢體碰觸口角發生拉扯叫囂，各陣頭勸阻，現場一...

氣溫驟降…彰化縣48小時88人急病送醫 6人無呼吸心跳

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時共48小 時 ...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。