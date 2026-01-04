快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

影／屏東縣麟洛鄉一空地堆大量太空包突起火 黑煙竄天際

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局今上午11時許接獲報案，麟洛鄉永興巷一處空地堆置數十包太空包，太空包內多為塑膠物品不明原因突然起火，火勢黑煙直竄天際，消防局出動9車18人趕往現場，1小時後火勢雖撲滅，現場出動怪手開挖，避免深層燃燒，殘火處理中。

屏東縣消防局上午11時5分受理110轉報麟洛鄉永興巷附近雜物燃燒，派遣第一大隊、特搜大隊（無人機）、麟洛、屏東、屏二、長治與內埔分隊共9車18人前往，現場指揮官第一大隊長陳昆武，並通報環保局前往。

屏東縣消防局表示，火勢11時39分控制，無人受傷，11時57分火勢撲滅，現仍殘火處理中。

現場堆置大量太空包，目測約數十包，初估燃燒面積約30坪，出動怪手開挖，避免深層燃燒。

屏東縣麟洛鄉一處空地堆置大量太空包突然起火。圖／讀者提供
屏東縣麟洛鄉一處空地堆置大量太空包突然起火。圖／讀者提供
屏東縣麟洛鄉一處空地堆置大量太空包突然起火。圖／讀者提供
屏東縣麟洛鄉一處空地堆置大量太空包突然起火。圖／讀者提供

屏東縣 太空 環保局

延伸閱讀

教部推沉浸式族語教學 國小用編織童玩融入生活

桃園移工非法賣煙火搶攻跨年商機 消防局：最高可罰30萬

影／台南民宅寒夜用電暖爐引發火警 消防再次提醒「5不1沒有」

影／電暖爐使用不慎 台南安南透天厝火警波及鄰戶疏散8人

相關新聞

影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家...

高雄小港神轎陣頭大亂鬥叫囂推擠影片曝 警只帶回衝突2男送辦

高市小港區昨晚9時30分廟宇遶境神轎陣頭在大平路停車場休息，宋姓和余姓男子因肢體碰觸口角發生拉扯叫囂，各陣頭勸阻，現場一...

氣溫驟降…彰化縣48小時88人急病送醫 6人無呼吸心跳

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時共48小 時 ...

影／台中輕熟女誤闖日曜機車停車場...倒車左搖右晃連撞兩車

台中市吳姓女子在前天開車誤闖日曜天地的機車停車場，吳女要倒車離開時，疑因緊張，不熟倒車操作，數度前後左搖右晃倒車，期間撞...

影／屏東縣麟洛鄉一空地堆大量太空包突起火 黑煙竄天際

屏東縣消防局今上午11時許接獲報案，麟洛鄉永興巷一處空地堆置數十包太空包，太空包內多為塑膠物品不明原因突然起火，火勢黑煙...

貨輪拖船雙擱淺受困花蓮外海 通鴻輪平安進港 再持續搶救拖船

巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」元旦因主機故障、受東北季風影響，擱淺於花蓮溪出海口北側海灘，救援拖船也一度失去動力跟著擱淺，在海巡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。