影／屏東縣麟洛鄉一空地堆大量太空包突起火 黑煙竄天際
屏東縣消防局今上午11時許接獲報案，麟洛鄉永興巷一處空地堆置數十包太空包，太空包內多為塑膠物品不明原因突然起火，火勢黑煙直竄天際，消防局出動9車18人趕往現場，1小時後火勢雖撲滅，現場出動怪手開挖，避免深層燃燒，殘火處理中。
屏東縣消防局上午11時5分受理110轉報麟洛鄉永興巷附近雜物燃燒，派遣第一大隊、特搜大隊（無人機）、麟洛、屏東、屏二、長治與內埔分隊共9車18人前往，現場指揮官第一大隊長陳昆武，並通報環保局前往。
屏東縣消防局表示，火勢11時39分控制，無人受傷，11時57分火勢撲滅，現仍殘火處理中。
現場堆置大量太空包，目測約數十包，初估燃燒面積約30坪，出動怪手開挖，避免深層燃燒。
