貨輪拖船雙擱淺受困花蓮外海 通鴻輪平安進港 再持續搶救拖船

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」元旦因主機故障、受東北季風影響，擱淺於花蓮溪出海口北側海灘，救援拖船也一度失去動力跟著擱淺，在海巡署與港務單位聯手應變下，昨（3）日下午順利脫淺，船員全數平安，並於晚間停泊花蓮港。

「通鴻輪」1日發生擱淺，花蓮港務分公司立即調派2艘拖船前往救援，但海象惡劣，拖船在作業過程中也因動力不足，雙雙擱淺。貨輪上17名船員均無受傷，但拖船上5名船員受困，其中1人受傷。

海巡署東部分署獲報後，立即啟動聯合應變機制，協調空勤總隊出動直升機執行吊掛救援，將受傷及遇險船員後送就醫，並同步派遣岸際與海上巡防能量，在現場進行戒護與監控，防範油汙外洩風險。

昨天下午5時55分，在天候與海象條件改善下，由「冠軍輪」及「天行者」2艘拖船執行脫淺作業，並由巡防艇PP-10078全程戒護，順利協助「通鴻輪」脫困。經現場查察，未發現油汙外洩情形，貨輪隨後於晚間8時安全進入花蓮港，泊靠22號碼頭。

東部航務中心海技科長蔡翰元表示，昨天進來前，有先請驗船中心評估檢查船底，未發現破洞及漏油，不過底部還是有些微受損，不過在水下無法確認整體船況，待船級協會檢查評估確認無誤後，才會解除管制放行出港。

針對救援擱淺拖船，蔡翰元說，目前救援船在現場測試，預計今傍晚6時在漲潮最高的時段拖救，在這段期間仍繼續嘗試救援；目前拖船沒有發生漏油，相關單位持續監測，並在周邊設置攔油索等，若餘油洩漏也可即時攔截。

巴拿馬籍散裝貨輪「通鴻輪」日前要進花蓮港卸貨時，因主機故障加上東北季風強勁，在化仁海堤擱淺。本報資料照片
巴拿馬籍散裝貨輪「通鴻輪」日前要進花蓮港卸貨時，因主機故障加上東北季風強勁，在化仁海堤擱淺。本報資料照片
巴拿馬籍貨船「通鴻輪」元旦擱淺在花蓮溪出海口北側化仁海堤沙灘，經2艘拖船脫困成功。圖／海巡署東部分署提供
巴拿馬籍貨船「通鴻輪」元旦擱淺在花蓮溪出海口北側化仁海堤沙灘，經2艘拖船脫困成功。圖／海巡署東部分署提供

