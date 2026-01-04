聽新聞
影／台中輕熟女誤闖日曜機車停車場...倒車左搖右晃連撞兩車
台中市吳姓女子在前天開車誤闖日曜天地的機車停車場，吳女要倒車離開時，疑因緊張，不熟倒車操作，數度前後左搖右晃倒車，期間撞到停在停車場內的2輛機車，吳女將其中一輛機車扶起後，隨即成功倒車離開停車場，警方調查，此案僅有2輛機車受損，將由吳女負責賠償事宜。
第一警分局在2日下午5時許獲報，日曜天地的機車停車場內的2輛機車，遭一輛轎車撞倒，警方調閱監視器發現，案發時是吳姓女子（37歲）開車誤闖該賣場的機車停車場，倒車時不慎撞倒方姓女子、史姓男子的機車。
吳女事後未留在現場，警方聯絡才到場，吳女解釋，因不熟停車場位置，一時緊張導致事故發生，全案將由受損的機車車主，與吳女協調賠償事宜。
第一警分局呼籲，汽車駕駛人進入停車場時應確定相關標示，避免誤入機車停車區，同時提醒駕駛人遇事故務必停留現場處理，以免影響他人權益。
