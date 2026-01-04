快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中輕熟女誤闖日曜機車停車場...倒車左搖右晃連撞兩車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子在前天開車誤闖日曜天地的機車停車場，吳女要倒車離開時，疑因緊張，不熟倒車操作，數度前後左搖右晃倒車，期間撞到停在停車場內的2輛機車，吳女將其中一輛機車扶起後，隨即成功倒車離開停車場，警方調查，此案僅有2輛機車受損，將由吳女負責賠償事宜。

第一警分局在2日下午5時許獲報，日曜天地的機車停車場內的2輛機車，遭一輛轎車撞倒，警方調閱監視器發現，案發時是吳姓女子（37歲）開車誤闖該賣場的機車停車場，倒車時不慎撞倒方姓女子、史姓男子的機車。

吳女事後未留在現場，警方聯絡才到場，吳女解釋，因不熟停車場位置，一時緊張導致事故發生，全案將由受損的機車車主，與吳女協調賠償事宜。

第一警分局呼籲，汽車駕駛人進入停車場時應確定相關標示，避免誤入機車停車區，同時提醒駕駛人遇事故務必停留現場處理，以免影響他人權益。

台中市吳姓女子2日開車誤闖日曜天地停車場，撞倒兩輛機車。圖／摘自Threads（網友hahaha.0908）
台中市吳姓女子2日開車誤闖日曜天地停車場，撞倒兩輛機車。圖／摘自Threads（網友hahaha.0908）
台中市吳姓女子2日開車誤闖日曜天地停車場，撞倒兩輛機車。圖／摘自Threads（網友hahaha.0908）
台中市吳姓女子2日開車誤闖日曜天地停車場，撞倒兩輛機車。圖／摘自Threads（網友hahaha.0908）

停車場 緊張

延伸閱讀

屏東男連撞3車後返家療傷…1小時後回現場 警因「這原因」開罰

嘉義台82線轎車失控翻覆 駕駛噴出躺內線車道緊急送醫

高雄男年末離家後失蹤5天 警調車辨系統發現在轎車內死亡

影／淡水男跨年酒駕撞死人肇逃「直奔機場想買票」 忘帶護照只好投案

相關新聞

影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家...

高雄小港神轎陣頭大亂鬥叫囂推擠影片曝 警只帶回衝突2男送辦

高市小港區昨晚9時30分廟宇遶境神轎陣頭在大平路停車場休息，宋姓和余姓男子因肢體碰觸口角發生拉扯叫囂，各陣頭勸阻，現場一...

氣溫驟降…彰化縣48小時88人急病送醫 6人無呼吸心跳

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時共48小 時 ...

影／台中輕熟女誤闖日曜機車停車場...倒車左搖右晃連撞兩車

台中市吳姓女子在前天開車誤闖日曜天地的機車停車場，吳女要倒車離開時，疑因緊張，不熟倒車操作，數度前後左搖右晃倒車，期間撞...

影／屏東縣麟洛鄉一空地堆大量太空包突起火 黑煙竄天際

屏東縣消防局今上午11時許接獲報案，麟洛鄉永興巷一處空地堆置數十包太空包，太空包內多為塑膠物品不明原因突然起火，火勢黑煙...

貨輪拖船雙擱淺受困花蓮外海 通鴻輪平安進港 再持續搶救拖船

巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」元旦因主機故障、受東北季風影響，擱淺於花蓮溪出海口北側海灘，救援拖船也一度失去動力跟著擱淺，在海巡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。