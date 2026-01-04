影／為了5分鐘...醉男毆打路邊停車收費員腦震盪 交通處長震怒譴責

宜蘭市中山路昨晚發生路邊停車收費員在加簽車輛計費時，轎車副駕座突然衝出一名年輕男子，暴力攻擊蔡女收費員跌坐在地，路邊店家緊急報案，行凶者因喝醉被逮到派出所製作筆錄時還在茫，被害人就醫檢查有輕微腦震盪及手腳挫傷，暴力嫌犯今天上午被依妨害公務、傷害等罪送辦。

昨晚天氣嚴寒下雨，停車收費工作格外辛苦。事發後，縣政府交通處長黃志良在臉書貼文嚴懲暴力，他說「敬業認真執勤路邊停車收費的同仁，毫無防備之下受到民眾攻擊、就醫，此舉妨礙公務罪行，嚴正譴責」。

警方調查，暴力發生在宜蘭市中山路三段86號前，昨晚假日市區停車車輛相當多，路邊停車前10分鐘不收費，嫌犯車輛已經停逾10分鐘，要開始計費。

晚間約6時30分，57歲蔡姓停車收費員巡簽時，依照作業流程進行「加簽」要開始計算每小時收費30元，簽好騎電動腳踏車要在離去，副駕座衝出一名33歲林姓男子朝蔡女頭部猛捶攻擊，致她跌坐在地，頭昏難以站立。

附近店家見狀向警方報案，此時在附近手機店家洽辦業務的駕駛李姓女子回車，了解狀況，一併都被警方帶回製作筆錄，蔡姓收費員就醫驗傷後有頭部輕微腦震盪、左手肘挫傷。

針對暴力衝突原因，蔡女表示，該車已停放逾10分鐘，所以依規定向該車開立繳費單，林嫌則堅持才停放不到5分鐘，質疑蔡女為何故意加簽收費，雙方只「為了5分鐘」，男子竟徒手毆打蔡女頭部。

警方發現，行凶的林男不但喝了酒，醉到在製作筆錄時幾乎語無倫次，直至今天上午才能夠完成筆錄。

毆打收費員消息傳出後，民眾譴責暴力行凶，「不過只是繳30元停車費，為何出手打人」、「有錢開車，沒錢繳停車費，超扯」 、「又是酒罪男惹禍」、「就算為了5分鐘爭議，也不必出狠手」。警方訊後依妨害公務、傷害等罪送辦。