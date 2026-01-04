台中1月大男嬰今早疑嗆奶送醫不治 身體無外傷 檢警相驗查死因
台中市消防局在今早9時許獲報，西區民權路民宅有救護案件，救護車到場發現，一名1歲5月大男嬰疑因嗆奶而無呼吸心跳，已緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，今早10時許急救無效身亡，警方將報請檢察官相驗，釐清死因。
台中市消防局在今早9時47分接獲市民報案，其1歲5月大的兒子，無呼吸心跳，派遣中區、專責救護隊兩單位，出動2車4人前往救護，救護人員到場確認，男嬰已無生命跡象，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，經急救後，仍在今早10時9分宣告不治，另由轄區警方查明案發經過。
經查，案發時男嬰是由其年約31歲的父親照顧，男嬰疑似嗆奶導致無呼吸心跳，男嬰父親稱，兒子身體虛弱，出生後即曾動過手術，警方初步勘查，未發現男嬰身上有遭外力毆打跡象，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。
