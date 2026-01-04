聽新聞
高雄小港神轎陣頭大亂鬥叫囂推擠影片曝 警只帶回衝突2男送辦
高市小港區昨晚9時30分廟宇遶境神轎陣頭在大平路停車場休息，宋姓和余姓男子因肢體碰觸口角發生拉扯叫囂，各陣頭勸阻，現場一片混亂，在路口維持秩序的員警才趕抵，警方僅將帶隊的宋、余2男帶回，雖雙方不提告，警方仍依社維法送辦。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，指小港區大坪頂一場某廟宇辦的遶境活動，因不明原因陣頭爆發大亂鬥，影片中各陣頭發生推擠衝突，有人動手互推、拉扯，有人出面助陣加入戰局，場面一片混亂。
轄區小港警分局指出，昨晚9時34分許位於小港區大平路某餐廳停車場內發生民眾糾紛情事，經查該處係神轎及信眾休息地點，當時因信眾行進間發生推擠，引起雙方不悅發生口角，進而衍生突發性肢體衝突。
據了解，警方當時僅在離衝突現場數百公尺外維持秩序及指揮交通，眾多轎班休息區的停車場並無編排勤務員警在內，轎班發生大亂鬥後，警方才獲報趕抵現場。
事後現場大亂鬥影片流出，警方才對外解釋因涉案神轎陣頭宋姓男子（57歲）及余姓男子（44歲）在行進間發生口角進而衍生衝突，2人於今天凌晨1時到案說明，雖雙方均不提告，因在公共場所鬥毆，警詢後，依違反社會秩序維護法互相鬥毆裁處。
