氣溫驟降…彰化縣48小時88人急病送醫 6人無呼吸心跳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

冷氣團發威，氣溫驟降，彰化縣今天清晨最低溫攝氏約11度，消防局統計，彰化縣從1月2日上午8時到今天清晨8時共48小 時 ，計有88人急病送救護，其中有6人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），消防局指出，預期最近幾天都將持續低溫，呼籲民眾仍做好保暖，如有不適應盡速就醫。

彰化縣這6位OHCA病患分別是3男3女，年齡最高的是85歲，最低是71歲。消防局強調，此一統計與平時數據大致相當，也並非一定是因天冷造成，所謂OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因應由醫生判定。

消防人員指出，天氣變冷確實會提高心血管疾病發生的機會，但從統計來看，消防局天冷接獲的非創傷性救護及OHCA案件，其實與平常相當，這疑與民眾對於預防的意識提升有關。

消防局表示，本周仍會持續低溫，提醒老人家、心血管疾病及三高族群等慢性病患者，在起床應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以考慮戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮會引起不適，都可以考慮做多層次的穿搭，手腳容易冰冷的人，可以戴手套、穿比較厚的襪子。

彰化縣生局建議民眾，避免飯後或飲酒後立即泡澡，並避開在清晨、日夜交替的高風險時段運動，有慢性病者應妥善控制病情及規律用藥，外出攜帶病歷卡及緊急用藥，如有如喘不過氣、胸悶、呼吸困難…等症狀，應立即送醫。

連映冷氣團來襲，彰化縣消防局統計，彰化縣48小時內 ，計有88人急病送救護，其中有6人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影
連映冷氣團來襲，彰化縣消防局統計，彰化縣48小時內 ，計有88人急病送救護，其中有6人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳）。記者劉明岩／攝影

