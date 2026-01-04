嚴重超速標準加嚴 新北罰單量翻倍 最痛代價…吊扣汽車牌照半年

快訊

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導

新北去年1至11月取締超速罰單達18萬5993件，警方發現，近年嚴重超速案量增多，交通部2023年6月30日修正嚴重超速標準，從原先「超過速限60公里」下修為超過40公里即屬違規，標準調整後，新北近年嚴重超速案量有大波動，2022年僅751件，修法過後2023年暴增到3058件，2024年高達5096件，2025年到12月初已有4045件。

嚴重超速代價大，要罰1萬2000元至3萬6000元，最痛其實是吊扣汽車牌照6個月，對生計、代步影響大，許多人會提異議，但翻案機率相當低，曾有醫師舉證他是要回醫院搶救人命，如願撤銷罰單。

新北市警局交通大隊指出，全市固定式測速照相取締設備仍在運作的測速點有66處，另有70處逾使用年限正辦理汰除。取締量最高為中和區環河西路三段往板橋方向，蟬聯3年新北冠軍，平均每年取締9503件。

嚴重超速離譜案例不少，近年超速取締案，最嚴重一件在林口區台61線11.9公里往八里方向，限速90公里路段，當時測得一輛轎車飆速196公里，警員看到資料也錯愕。

新北交大強調，嚴重超速屬於危險駕駛，取締規範由交通部擬定，地方主管機關依法設置測速照相，取締是手段，目的是促使駕駛人減速，在設置測速照相前，也會關注道路工程能否改善。

新北交通局長鍾鳴時說，嚴重超速處罰標準屬中央法規，地方政府無權限自行調整或另訂處罰方式。針對民眾質疑，若駕駛人使用他人車輛違規，卻由車主承擔吊扣牌照後果，他說，測速照相取締多屬非攔停式執法，基於行車安全無法當場攔車，以車輛為裁罰對象，車主收到罰單後，仍可提出實際駕駛人資料舉證與申訴。

針對嚴重超速標準下修後，案件倍數成長，鍾鳴時指出，是否單純因修法導致案件暴增，仍須回到各路段歷年數據分析，包括違規量、肇事率是否下降，才能判斷政策有無產生效果，不能僅以單一年份或表面數字下結論。他認為，應逐一檢視不同路段在設置測速或加嚴取締後，是否改善事故與違規狀況，若長期未見成效，有必要進一步探討原因，釐清究竟是速限設計、道路條件或其他因素所致。

鍾也說明，警方通常選在事故較多或超速情形嚴重路段設置測速設備，若有改善，設備就移往其他高風險地點。

新北議員黃心華表示，曾協助處理醫師因緊急醫療需求超速的個案，警方要求提出醫院來電截圖等佐證，確認為緊急狀況後，才採取較具彈性的折衷處理。他直言，這並非代表超速行為沒有問題，是在可明確查證特殊情形下，警方願意通融。

黃心華指出，超速40公里以上即吊扣牌照半年是明確法規，多數民眾也清楚其嚴重性，若出現駕駛與車主不同情況顯得棘手，例如借用朋友或公司車輛違規，卻由車主承擔扣牌後果，制度值得檢討，應回歸「處罰行為人，而非處罰車輛」原則。

因嚴重超速遭吊扣牌照的張姓男子說，上班需要用車，扣牌後生活大受影響，需租車、向朋友借車，增加不少時間與金錢成本。不反對嚴重超速標準加嚴，問題在於部分道路速限與實際道路條件不符，例如筆直、車道寬敞、彎道不多的3、4線道路，速限卻僅50或60公里。

張男也說，經挨罰教訓後，開車反而更在意「有沒有測速照相」，而非單純注意行車安全，政府要檢視路段速限合理性，降低民眾對重罰與取締的反感。

近3年新北測速照相取締量最高地點，為中和區環河西路三段的照相機，平均每年取締9503件。記者張策／攝影
近3年新北測速照相取締量最高地點，為中和區環河西路三段的照相機，平均每年取締9503件。記者張策／攝影

