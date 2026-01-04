影／想買沒帶錢想先拿走3萬元手機 男子拿出扳手員警壓制
一名男子昨晚到台中豐原區某電信門市要買最新型手機，市價3萬多元，他沒帶錢想先拿走手機被店員拒絕，當場情緒激動拿出扳手放在櫃檯桌上，店員害怕報案，員警到場壓制逮捕，依恐嚇罪嫌移送法辦。
豐原警分局豐原派出所昨晚6時49分接獲報案，在豐原區中正路某電信門市有糾紛案，經了解，65歲楊姓男子進入門市要購買手機，這支手機價格近3萬6000元，他未帶現金要求先行欠款取機，遭店員依規定拒絕後楊男情緒激動，從他隨身包內取出扳手放於櫃檯桌面，店員見狀心生恐懼立即報警處理。全案警詢後，認其行為涉犯恐嚇取財罪依法移送台中地檢署偵辦。
豐原派出所長黃登貴呼籲，民眾如有消費或金錢糾紛，應循理性、合法途徑處理，切勿因一時情緒失控而以言語或器具威脅他人，否則恐觸犯刑責，得不償失。
