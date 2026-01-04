快訊

桃園市消防局第一大隊會同警方假扮購買煙火的顧客查獲一名疑似逃逸的越南籍陳姓移工，於其個人住所內非法儲存大量爆竹煙火。圖：讀者提供

桃園市消防局第一大隊於昨（3）日晚間10點，會同警方假扮購買煙火的顧客查獲一名疑似逃逸的越南籍陳姓移工，於其個人住所內非法儲存大量爆竹煙火，並透過網路直播方式進行販售。陳姓移工的行為，依《爆竹煙火管理條例》，最高可處30萬罰鍰。

S 33628170 0 scaled
警消現場查獲多種爆竹煙火，其中屬認可種類之爆竹煙火火藥量高達33公斤，未經認可之爆竹煙火總重亦達17.5公斤。圖：讀者提供

警方表示，日前接獲民眾報案檢舉後，隨即展開蒐證，以網路釣魚方式約定面交時間與地點，會同消防人員當場查緝，成功將該名移工控制，並隨後前往其居所進行查察。現場查獲多種爆竹煙火，其中屬認可種類之爆竹煙火火藥量高達33公斤，未經認可之爆竹煙火總重亦達17.5公斤，包含舞台煙火、爆竹及專業煙火彈等。其行為已違反《爆竹煙火管理條例》相關規定非法儲存及販售爆竹煙火，該案將詳細清查後依規定處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

S 33628171 0
警消查獲舞台煙火、爆竹及專業煙火彈等。圖：讀者提供

第一大隊大隊長賴志忠呼籲，業者販賣爆竹煙火務必取得相關認證與許可，民眾購買爆竹煙火時應選購有認可標示之商品，欲施放爆竹煙火應避開政府公告禁止施放區域，並於規定合法時間內施放，共同維護公共環境安寧與和諧。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園移工非法賣煙火搶攻跨年商機 消防局：最高可罰30萬

移工 桃園 網路直播

