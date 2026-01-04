高雄男傍晚倉庫燒木材以為火源熄滅 半夜起火驚魂叫醒妻逃生
高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，起火當下，陳姓屋主聽到倉庫有霹靂啪啦木材燃燒聲，起床見火光急叫醒妻子逃生，消防員半小時後撲滅火勢；據悉，陳男昨傍晚曾在倉庫燃燒木材，疑以為火源熄滅，沒料，半夜失火，詳細起火原因由火調科調查。
警消指出，位於仁武區橫山二巷一處鐵皮搭建倉庫今天凌晨零時2分許突傳火警，消防局出動3車前往灌救，抵達後發現倉庫堆放雜物，所幸火勢未延燒，無人受傷，約半小時後順利撲滅。
據了解，民宅倉庫屋主陳姓男子起火當下聽到霹靂啪啦疑似燃燒雜物怪聲，起床看到火煙飄起，緊急叫睡夢中的妻子逃生。陳稱昨天傍晚曾在倉庫燃燒木材，但當時有將火源熄滅，沒料，半夜卻發生火警，詳細起火原因由火調科調砸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言