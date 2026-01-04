高雄男傍晚倉庫燒木材以為火源熄滅 半夜起火驚魂叫醒妻逃生

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，起火當下，陳姓屋主聽到倉庫有霹靂啪啦木材燃燒聲，起床見火光急叫醒妻子逃生，消防員半小時後撲滅火勢；據悉，陳男昨傍晚曾在倉庫燃燒木材，疑以為火源熄滅，沒料，半夜失火，詳細起火原因由火調科調查。

警消指出，位於仁武區橫山二巷一處鐵皮搭建倉庫今天凌晨零時2分許突傳火警，消防局出動3車前往灌救，抵達後發現倉庫堆放雜物，所幸火勢未延燒，無人受傷，約半小時後順利撲滅。

據了解，民宅倉庫屋主陳姓男子起火當下聽到霹靂啪啦疑似燃燒雜物怪聲，起床看到火煙飄起，緊急叫睡夢中的妻子逃生。陳稱昨天傍晚曾在倉庫燃燒木材，但當時有將火源熄滅，沒料，半夜卻發生火警，詳細起火原因由火調科調砸。

高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，消防員抵達滅火，倉庫付之一炬。圖／讀者提供
高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，起火當下，陳姓屋主聽到倉庫有霹靂啪啦燃燒聲急叫妻逃生。消防員抵達滅火。圖／讀者提供
高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，起火當下，陳姓屋主聽到倉庫有霹靂啪啦燃燒聲急叫妻逃生。消防員抵達滅火。圖／讀者提供
