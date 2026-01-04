高雄男傍晚倉庫燒木材以為火源熄滅 半夜起火驚魂叫醒妻逃生

高市仁武區一處鐵皮倉庫今天凌晨突傳火警，起火當下，陳姓屋主聽到倉庫有霹靂啪啦木材燃燒聲，起床見火光急叫醒妻子逃生，消防員半小時後撲滅火勢；據悉，陳男昨傍晚曾在倉庫燃燒木材，疑以為火源熄滅，沒料，半夜失火，詳細起火原因由火調科調查。

警消指出，位於仁武區橫山二巷一處鐵皮搭建倉庫今天凌晨零時2分許突傳火警，消防局出動3車前往灌救，抵達後發現倉庫堆放雜物，所幸火勢未延燒，無人受傷，約半小時後順利撲滅。