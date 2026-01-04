年度十大社會案件「公共安全、詐騙」案上榜 台灣社安防護網牢固嗎？

明天跟意外哪個先到？做好自我保護

2025年末最新消息！2023年震驚社會的im.B吸金案，造成逾千名民眾受害、損失金額高達25億元，最高法院於12月30日判曾耀鋒13年徒刑、張淑芬9年6月徒刑定讞。

回顧2025年，台灣社會並不平靜，多起大眾運輸暴力事件，到台中豐原一家五口誤信投資詐騙、背負鉅額債務而走上絕路，每件事發生都令民眾反思台灣的社會安全防護網牢固嗎？這些案件不只是單一事件，更牽動公共安全、制度漏洞與人性的集體反思。當暴力、詐騙橫行成為日常風險，社會究竟該如何補起那一道又一道破口？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點年度聲量最高的十大社會案件，從每起事件的關鍵轉折與輿論焦點出發，帶你了解事件發生始末，學會提前避開陷阱，降低受傷風險。

No.10 土城家暴雙屍案

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

2024年台灣高達13.8萬人次通報遭受家庭暴力，也就是平均不到4分鐘就有一人受暴。2025年7月7日新北市土城區發生的家暴雙屍案更是震驚全台，謝姓男子疑因長期家暴與家庭糾紛，當街持刀攻擊妻子及小姨子，造成兩人不幸身亡。除了謝妻有聲請保護令仍遭殺害引發討論，謝男的行徑也引發高度關注。他在投案前，於臉書接連發布6則限時動態，公開透露犯行內容，包括「剛剛都在路上被我殺了，媽祖保佑我們只到今天了」、「醫院剛剛打來通知，說我老婆在路上被殺」、「我說我不會去，因為是我做的」等。謝男隨後向警方自首，痛哭表示「我願意死刑，因為是我欠他們的」，也引發網友對其悔意真實性與司法量刑的激烈討論，有人表示，「有悔意頂多無期」，也有人直言「法官最吃這一套」。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，土城家暴雙屍案的聲量高度集中，超過一半討論發生在案發當週，累積4萬2,036筆聲量，占整體的77.5%，顯示重大暴力事件對社會輿論的強烈衝擊。此外，7月30日又發生一起聲請保護令的女性遭殺害案件，信義區一位女公關死在前男友刀下，7月接連發生兩起事件，讓社會開始質疑，現行保護令制度是否真的能即時保護受害者，也引發「是否應導入電子腳環監控加害人」的廣泛討論，期待補上制度缺口。

（延伸閱讀：他的愛是在控制你？恐怖情人5大警訊＋自救方法一次看）

【網路溫度計DailyView提醒您】

保護被害人隱私，避免二度傷害

◎家暴保護專線：113

◎113線上諮詢

No.9 桃園客運司機毆打高中生

2025年10月桃園客運發生公車司機毆打高中生事件，劉姓司機駕駛學生專車時，因懷疑有學生投幣不足出言指責，黃姓高中生在下車前替遭指責同學抱不平回嗆「你連錢都不會算，這輩子就這樣了」，司機理智線斷裂追下車爆打學生，相關過程被拍下並在網路瘋傳。

事件曝光後，隔日（10月23日）輿論迅速沸騰，單日聲量達2萬1,663筆。有網友譴責司機以成年人之姿，在滿車未成年學生面前對學生動手，認為應嚴正制止；但也有人替司機緩頰，指出學生態度挑釁，認為衝突不應只歸咎單方。隨著討論延燒，桃園客運公司隨即宣布開除涉事司機，並公開向社會道歉。

案件後續於12月26日進入調解程序，劉姓司機與被害學生家長在庭上達成和解，司機當庭交付道歉信，並依雙方共識賠償相關損失，此舉獲得家長諒解且同意撤回告訴。由於傷害罪屬告訴乃論，撤告後案件依法不再續行審理，雙方也表示希望事件就此落幕，相關和解內容不對外公開。

No.8 豐原一家五口遭投資詐騙輕生

Freepik

Freepik

台中豐原王姓一家五口因誤信「刷卡代購黃金賺手續費」的投資詐騙，背負鉅額債務，最終於7月初被發現集體走上絕路，震驚社會。起訴書中曝光王家留下的遺書，字句寫下「無止盡的壓榨、無止盡的還債」，道出一家人長期遭詐騙逼迫、無力脫身的絕望心境。全案於11月偵結，幕後主嫌「李團長」李姓女子聲押獲准，並遭詐欺罪起訴，檢方求刑15年。

台中地檢署調查發現，李女因自身負債，轉而設計龐氏騙局（Ponzi scheme），透過黃金投資名義吸金。詐騙過程中，詐團再以帳戶被列為警示帳戶為由，指控王家違約，要求賠償500萬元，並帶著一家人前往地下錢莊，以公寓抵押借款200萬元，甚至再赴當舖典當車輛，最終狠詐王家等人共1,536萬元。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，該案件聲量出現兩大高峰，分別落在7月4日與6日，兩日合計累積5萬3,943筆，約占整體聲量38%。首波高峰出現在7月4日，媒體揭露案件細節與「養套殺」詐騙手法，輿論焦點集中在受害家庭遭遇，以及政府防詐政策是否有效。第二波高峰則出現在7月6日，因李女以15萬元交保，引發網友強烈不滿，有人直言「5條人命竟然15萬交保，是放出去害死更多人嗎？」使案件再度掀起對司法量刑與詐騙防制的激烈討論。

（延伸閱讀：懶人包／黃金詐騙怎麼運作？常見手法、話術與真實案例解析）

【網路溫度計DailyView提醒您】

再給自己一次機會，珍惜生命，勇敢求助不是脆弱的表現。

◎生命線協談專線：1995

◎張老師專線：1980

◎衛福部安心專線：1925（依舊愛我）24小時免付費

No.7 太子集團跨國詐騙案

近年來詐騙案件層出不窮，根據內政部警政署「165打詐儀表板」統計，2025年11月全台共受理1萬3,559件詐騙案件，造成超過59億9千萬元的財產損失，顯示詐騙風險早已成為全民課題。不僅台灣民眾頻頻受害，跨國詐騙集團也日益猖獗，2025年爆發的太子集團跨國詐騙案，不僅震驚國內社會，也引發國際高度關注。該集團以柬埔寨為主要據點，涉嫌從事大規模電信詐騙、洗錢與強迫勞動，疑似違法吸金超過45億元，並將不法所得回流台灣，購置11戶豪宅與29輛超跑。美國司法部更聯手多國執法單位，對集團主腦陳志等人發布通緝令並凍結鉅額資產，使案件迅速成為社會焦點。

相關聲量在11月5日達到最高峰，單日累積2萬4,573筆。原因之一是一名涉案人以3萬元交保，還被拍到笑著離開法院，引爆網友強烈反彈。有網友諷刺，「幫助貧困家庭送32元電鍋判5年以上，45億詐騙犯卻3萬交保」，也有人直言「台灣根本是詐騙集團的天堂」，質疑司法對重大詐騙案件的處理標準。

太子集團案最終擠進年度聲量前十，反映出民眾對跨國合作打擊犯罪的高度期待，也顯示社群對主嫌奢華生活、交保金額與司法公平性的強烈關注。這起案件不只是單一刑案，更牽動金融監管、國際執法合作與社會正義等多重議題，成為2025年詐騙議題中最具代表性的事件之一。

No.6 比特犬之亂

翻攝官網／台北市動物保護處

2025年，台灣接連發生多起比特犬攻擊事件，受害對象涵蓋一般路人到其他寵物。輿論焦點從單一攻擊案件，延伸至是否應禁養比特犬、飼主責任歸屬，以及現行動物管理政策是否存在漏洞，動物福利與公共安全之間的拉扯，成為年度重要社會議題之一。

聲量最高峰出現在3月17日與18日，短短兩天累計超過14萬筆聲量。台北市一隻比特犬在11天內兩度跳出車窗，接連攻擊機車騎士，整個過程被完整拍下並在社群平台瘋傳，引發網友強烈憤怒。不少人質疑飼主明顯失職，直言「第二次根本就是蓄意傷人」、「車窗難道不能上鎖嗎？」使飼主責任與管理機制成為討論核心。

6月再度發生比特犬攻擊案件，花蓮市一名女子17日牽著貴賓狗外出散步，途中遇到另一名飼主牽著比特犬，未料比特犬突然失控衝上前狂咬，導致貴賓狗傷重送醫不治。事件曝光後，再次引發對高風險犬隻管制、遛狗規範與防護措施的質疑，成為社會公共安全課題的之一。

No.5 北捷優先席糾紛踹婦案

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

過去民眾為搶博愛座引發的爭議屢見不鮮，甚至演變成肢體衝突，不僅加劇世代對立，也讓「是否該廢除博愛座」的聲音不斷出現。為回應相關爭議，立法院於2025年修法，將「博愛座」更名為「優先席」，試圖淡化標籤、回歸讓座本意。然而，更名於9月正式上路後，相關衝突仍未完全消失。

9月30日，北捷車廂內再度爆發優先席糾紛。一名婦人為搶座揮包攻擊年輕長髮男子，未料年輕人出腳踹倒婦人。這名年輕乘客自稱「Fumi阿姨」，在動手前，冷靜請其他乘客協助保管隨身的三宅一生紙袋，畫面曝光後迅速在網路瘋傳。

事件後續發展也進一步推升輿論熱度，該名婦人遭到起底是一名通緝犯，且曾多次對坐在博愛座上的乘客動手。10月1日成為事件討論的最高峰，10月8日則出現第二波延燒，兩日合計占整體聲量超過三分之一。10月7日，Fumi阿姨首度出面回應爭議，表示因顧慮自身身分原本不敢出聲制止，卻持續遭婦人攻擊，出腳的目的只是為了讓對方遠離、保護自己，並非刻意傷人，也讓事件再度引發社會對優先席設計與自我防衛正當性的討論。

No.4 台中新光三越氣爆

翻攝Threads／@theguo_0708

2025年新春開工後不平靜，首週2月6日先是新竹縣遠東新世紀化纖廠發生氣爆事故，隔週2月13日台中新光三越再度發生重大氣爆，讓公共安全議題瞬間升溫。台中新光三越中港店12樓美食街於裝修施工期間發生爆炸，造成包含台灣民眾與澳門遊客共5人死亡、38人受傷，成為台灣百貨史上傷亡最嚴重的工安意外，事故當日聲量即突破16萬筆。後續調查結果顯示，氣爆原因是室內裝修過程中不慎切斷天然氣管線引發洩漏，氣體遇到電動工具運作時產生的火花造成氣爆。

事故滿一個月，3月13日一名返回澳門治療的女嬰不治身亡、調查進度揭露與責任歸屬問題，聲量再度攀升。直到9月27日中港店重新開幕，輿論焦點再度回到現場，討論內容轉向災後重建與安全檢驗。12月30日，台中地檢署依過失致死等罪嫌起訴新光三越相關幹部、總公司法人、承包商等13人，新光三越再次表達最誠摯的歉意，全力配合後續必要之司法程序。

No.3 北車中山站隨機攻擊案

從2014年鄭捷案、2024年台中捷運隨機攻擊事件，到2025年底發生的北車、中山站隨機攻擊案，類似案件每一次出現，都會迅速喚起社會對公共安全的集體記憶與不安。

「1219台北市隨機攻擊案」發生後，大眾關注焦點迅速聚焦在捷運與人潮密集區的公共安全、即時應變機制，以及民眾在突發暴力事件中的自保能力。相關影像與訊息在社群平台大量流傳，網友討論，「北車的事件讓我重新提告警覺性，到公共場合要隨時注意安全」、「第一件事真的是跑就對了」。

（延伸閱讀：遇到恐怖攻擊該怎麼做？台北隨機傷人討論度破16萬筆 「成人、孩童」自保技巧快分享）

隔日（20日）討論聲量達到高峰，單日累積31萬5,504筆。網友討論內容涵蓋嫌犯投擲煙霧彈、持刀傷人、逃逸途中跳樓身亡，以及受害者相關資訊等細節，警方圍捕過程、現場混亂情況與目擊者描述。捷運警察、鄰近案發現場的中山分局起初遭到質疑，中山一派出所所長哽咽「不是只有殉職才值得被尊敬」，目擊網友們po文「警察是跟民眾反方向跑」，社群輿論反轉；捷運站內捨身阻擋「1219嫌犯」的余先生、就在中山區的台大醫院急診顏姓醫師父女，第一時間奔赴現場急救。從月台到街頭巷口伸出的援手，都讓悲劇留下的不只哀傷，更有勇氣與責任。願我們記住的，不只是恐懼與眼淚，而是這座城市在黑暗中仍選擇守護彼此的光。

No.2 三峽北大汽車衝撞案

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

台灣交通長期被外媒點名混亂，甚至曾被CNN形容為「行人地獄」。在這樣的背景下，新北市三峽北大特區於5月19日發生汽車衝撞事件，一名七旬駕駛失控衝上人行道，撞擊多名行人，造成3人死亡，引發社會關注。媒體與社群平台大量傳播車禍經過、傷亡情況與現場畫面，相關討論迅速升溫。隔日，總統賴清德公開表示將徹查事故原因，並向罹難者表達哀悼，使議題再度被推上輿論高峰，相關聲量達19萬4,143筆，成為事件最高點。

隨後，另一波聲量高峰出現在5月31日，肇事駕駛因傷重不治身亡，引發網友激烈討論，「被你撞死傷的人怎麼辦」、「死亡就一了百了，害人三命，屬於他名下的錢財拿出來賠償遇難者吧」。整體輿論發展上，初期討論多集中於事故經過與責任歸屬，隨著事件推進，逐漸轉向對受害者關懷、司法進度，以及高齡駕駛管理、駕照制度與道路設計等結構性交通改革議題，呈現由情緒性反應轉為政策層面討論的趨勢。

No.1 非洲豬瘟疫情

示意圖／pexels、unsplash

非洲豬瘟疫情於10月22日由農委會宣布入侵台灣，首例確診案場在台中市梧棲區，出現豬隻檢驗到非洲豬瘟病毒核酸呈現陽性反應。消息曝光後，農委會與地方政府立即啟動防疫機制，包括豬隻禁運、禁宰，暫停廚餘養豬以及全面環境清消，同時疫調追查傳播鏈，力求在最短時間內阻止疫情擴散。

疫情相關討論聲量也在短時間內急速攀升，10月22日至24日連續3天形成高峰，累積聲量達35萬7,788筆，占整體聲量的37.8%。討論焦點不僅集中在疫情本身，也延伸至政府應對作為、政策爭議與政治攻防，尤其中央與地方政府的分工互動、廚餘管理政策，成為媒體與社群平台熱議焦點。

聲量最高點出現在10月23日，行政院長卓榮泰向國人喊話，用餐請吃完，不要製造廚餘，引發網友討論，「何不說，不吃飯就不會有廚餘的問題」；還有網友惡搞台中市長盧秀燕的維基百科，「任內為台灣引進非洲豬瘟」，使疫情討論進一步延燒至政治與網路惡搞文化層面。

【網路溫度計DailyView】提醒您

◎未經判決確定，應推定為無罪。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

年度十大政治新聞揭曉！大罷免年「這四項」兩岸議題入榜

懶人包／比特犬2度咬傷騎士！飼主兒5點聲明致歉 法規、預防方式一次看

非洲豬瘟熱門關鍵字揭「國人三大防疫焦慮」！廚餘養豬爭議、消費者自保一次看

年齡偏見激化世代對立？ 高齡駕駛、詐騙情境...30大網路負面詞彙揭露高齡歧視

「三宅一生」跟著出圈！網路聲量近萬筆 北捷飛踢男意外爆紅 網笑：最強帶貨王