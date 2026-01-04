影／台南民宅寒夜用電暖爐引發火警 消防再次提醒「5不1沒有」

台南市消防局昨天晚間9時31分接獲報案， 安南區國安街一處3樓透天厝住宅發生火警，火勢猛烈，屋內8人已逃出，無人受困；消防派出17車51人，9時42分出水、9時50分撲滅火勢，屋內民眾表示是使用電暖爐不慎引起，初期有自行滅火，但未成功，消防將進行火調。

消防局進入火場，確認火勢燃燒3樓處雜物，燃燒面積10平方公尺，隔壁戶也被燃燒夾層，面積1平方公尺，屋內有財損，後續轄區分隊將施以防火宣導； 消防局呼籲，寒流來襲，民眾會使用電暖爐，但使用高耗電的發熱電器時應謹記勿與其他電器設備共用延長線。