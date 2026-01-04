聽新聞
國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡， 車身分離引燃大火，車上二人死亡，身分待查，車禍原因由國道警察調查中。
國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上5時18分在國道1號南向168公里豐原路段處，發生2人死亡車禍。
1輛小貨車行駛途中在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名。
2名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由三大隊調查釐清中。三大隊呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。
