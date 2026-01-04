國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡， 車身分離引燃大火，車上二人死亡，身分待查，車禍原因由國道警察調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上5時18分在國道1號南向168公里豐原路段處，發生2人死亡車禍。

1輛小貨車行駛途中在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名。