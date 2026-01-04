快訊

奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人

川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

聽新聞
0:00 / 0:00

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡， 車身分離引燃大火，車上二人死亡，身分待查，車禍原因由國道警察調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天早上5時18分在國道1號南向168公里豐原路段處，發生2人死亡車禍。

1輛小貨車行駛途中在豐原交流道出口前減速車道，不明原因撞擊出口槽化線橋墩，翻落邊坡後起火，火勢於5時48分撲滅，發現車上死者2名。

2名死者身分待查，酒測值待相驗時檢測，肇事經過及肇因研判正由三大隊調查釐清中。三大隊呼籲用路人，開車應全神貫注、雙手握持方向盤，開車前一定要有充分休息，如發現身體疲累或不適時，應立即進入服務區或下交流道休息，切勿疲勞駕車，以維護自身及其他用路人之交通安全。

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供
國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡引燃大火。圖／警方提供

國道 豐原

延伸閱讀

南橫明霸克露橋第三度更名 語意「公鹿」 農曆年前開放通行

高雄2機車凌晨無號誌路口相撞 機車成火球1人被活活燒成焦屍畫面曝

豐原砍人兇殺案 男子頸部中刀送醫急救中

影／利比亞參謀總長墜機土耳其！機上8人全罹難 失事炸火球畫面曝

相關新聞

影／15歲少年頂溪捷運站縱火！法院今晚裁定收容 理由出爐

北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年燒衛生紙丟垃圾桶，落網稱因「好玩」，警方還查出，頂溪站上周六垃圾桶也發生手法類似的冒煙情...

休旅車逆向行駛違停後前立委邱毅下車 大安分局將通知駕駛到案說明

臉書爆料公社流傳一段行車記錄器畫面，2日傍晚6時許，網友行經仁愛路31巷內，發現一輛黑色休旅車靠左側逆向行駛還違停，造成...

影／電暖爐使用不慎 台南安南透天厝火警波及鄰戶疏散8人

台南安南區國安街一棟3樓透天厝今晚9時31分傳出火警，並有明火竄出，消防局據報有住戶使用電暖爐不慎引起，燃燒3樓處雜物，...

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

國道1號南向168公里豐原路段處今天早上發生死亡車禍，小貨車撞槽化線橋墩衝落邊坡， 車身分離引燃大火，車上二人死亡，身分...

影／台南民宅寒夜用電暖爐引發火警 消防再次提醒「5不1沒有」

台南市消防局昨天晚間9時31分接獲報案， 安南區國安街一處3樓透天厝住宅發生火警，火勢猛烈，屋內8人已逃出，無人受困；消...

屏東縣固定測速照相數全國第三？交通隊：僅36支執法

根據警政署資料，屏東縣固定測速照相桿138支，全國第三；但依屏東縣警察局交通隊公告全縣109支，實際運作的僅36支，全國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。