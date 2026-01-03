休旅車逆向行駛違停後前立委邱毅下車 大安分局將通知駕駛到案說明

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

臉書爆料公社流傳一段行車記錄器畫面，2日傍晚6時許，網友行經仁愛路31巷內，發現一輛黑色休旅車靠左側逆向行駛還違停，造成巷內車流一時堵塞；這時一名男子從後座下車離開，被人發現疑似是前立委邱毅，網友紛紛留言，認為邱毅行為耍特權。

轄區大安警分局表示，有關民眾在網路社群發布在大安區仁愛路段逆向臨時停車影片，經警方初步檢視影像內容，車牌號碼及違規事實具體，依道路交通管理處罰條例第7-1條之規定，民眾可以具名上網至台北市交通違規檢舉專區，敘明違規事實並檢具違規證據資料檢舉違規。

大安分局也將進一步主動調閱警用監視器影像資料，通知駕駛到案說明，查證違規事實及樣態後，將主動依法舉發。

大安分局呼籲，民眾駕駛汽、機車請遵守交通規則，勿貪圖一時方便而違規，造成其他用路人的危險。

前立委邱毅。圖／聯合報系資料照片

