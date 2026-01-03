屏東縣固定測速照相數全國第三？交通隊：僅36支執法

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

根據警政署資料，屏東縣固定測速照相桿138支，全國第三；但依屏東縣警察局交通隊公告全縣109支，實際運作的僅36支，全國第六。交通隊表示，未來仍會維持36支執法狀態，但會在109支中進行調整，每次整調都會公告，一定公開透明。

交通隊表示，依據法規，各縣市政府須公告轄區內固定測速照相桿的數字、地點、拍攝方向、限速等資訊。全台各縣市公告的數字部分與警政署的數字有出入，若依據各縣市公告的數字，屏東縣並非全國第三，而是第六。

屏東縣警局交通隊長謝志鴻表示，比較各縣市測速照相的數字沒有意義，因為各縣市環境與路況不同，很難進行比較。屏東縣輻員狹長，全縣公路包括省道、縣道、鄉道等總計約1460公里，設置109支密度並不算高，何況實際運作的只有36支，密度僅約每40公里1支。

謝志鴻強調，測速的目的不是政府要跟民眾搶錢，而是希望駕駛降速以提升交通安全。除了車禍易發生熱點，有些設置點是當地民眾要求的，可能因當地老年人較多，通過車速較快等。而是否設立也需經專業交通評估，並非居民要求就能設立。

他說，所有固定測速照相桿資訊都會公告，不怕民眾知道。屏東縣固定測速取締件數有逐年下降趨勢，未來也會維持36支運作模式，但每隔一段時間就會檢討調整執法地點，每次調整一定會公告，資訊民眾都查得到，一切公開透明。

屏東縣警局交通隊臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供
固定測速照相桿。圖／報系資料照
屏東縣警局交通隊臉書公布，目前縣內運作中的固定測速照相設置地點、拍攝方向、限速等共36支。圖／交通隊提供
