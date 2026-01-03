影／15歲少年頂溪捷運站縱火！法院今晚裁定收容 理由出爐

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年燒衛生紙垃圾桶，落網稱因「好玩」，警方還查出，頂溪站上周六垃圾桶也發生手法類似的冒煙情況，經確認同樣都是該名少年所為，由於有反覆實施之虞，新北地院少年法庭審理後今晚裁定收容。

檢警調查，15歲少年今天上午7時55分點燃衛生紙，丟入捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火後，搭上捷運列車往北市方向離去，捷運站務人員發現隨即撲滅，並依聯防機制通報，台北市警方獲報在圓山捷運站攔截涉案少年到案，交由新北市永和警方進行後續案件偵辦。

警方調查，燒衛生紙丟垃圾桶的15歲少年落網稱，因課業壓力加上「好玩」才放火，但警方還查出，去年12月27日下午，頂溪站的垃圾桶也發生手法類似的冒煙情況，當時以為僅是單純的偶發情況，經調閱監視器比對畫面，確認同樣都是該名少年所為。

警詢後今天下午依少年事件處理法、公共危險之縱火罪、大眾捷運法及毀損等罪嫌，移送新北地院少年法庭，法官認為證據證明少年為二度縱火，確有反覆實施再犯之虞，今晚審理後裁定收容。

北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年落網稱燒衛生紙丟垃圾桶因「好玩」，新北地院少年法庭審理後今晚裁定收容。記者王長鼎／翻攝
北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年落網稱燒衛生紙丟垃圾桶因「好玩」，新北地院少年法庭審理後今晚裁定收容。記者王長鼎／翻攝
北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年落網稱燒衛生紙丟垃圾桶因「好玩」，新北地院少年法庭審理後今晚裁定收容。記者王長鼎／翻攝
北捷頂溪站今遭人縱火，15歲少年落網稱燒衛生紙丟垃圾桶因「好玩」，新北地院少年法庭審理後今晚裁定收容。記者王長鼎／翻攝

