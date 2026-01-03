高雄7旬婦駕古典裕隆車違規右轉撞傷騎士 現場如回40年前場景

76歲張姓婦人今天下午駕車齡37年的裕隆老車上路，行經高市中華二路違規右轉，撞上洪姓男子機車致洪摔傷，裕隆車右後照鏡脫落，事故現場如回到40年前場景；張婦見警方到場直說「歹勢」，警方查證張婦有駕照、車籍正常，肇責待釐清。

三民一警分局指出，張姓婦人駕駛車齡約有37年的裕隆Sunny轎車今天下午1時9分行經中華二路北往南，欲右轉力行路時，撞上同右轉由洪姓男子（32歲）的機車，洪男連人帶車摔倒，手腳擦挫被送往聯合醫院救治，幸無大礙。

警方獲報到場處理，見張婦駕駛裕隆老車上路也覺得不可思議，張見到警方，直說「歹勢，沒注意到騎士」；警方調查張婦的車籍正常，張雖高齡76歲，但駕照合乎規定，裕隆撞傷洪男，僅右側後照鏡脫落。

警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為；警方初步研判，肇事原因為張婦在多車道右轉彎時未先駛入外側車道，詳細肇責待交通大隊鑑定分析。