影／國道見床墊掉落！貨車路過閃不掉「車底拖行」 引火燒車駕駛急逃命

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

高速公路竟然有彈簧床墊！1輛小貨車今天下午行經國道1號南向三重路段，來不及閃避導致床墊卡在車底下拖行，接著竟然起火燃燒導致整輛車被燒掉，幸好他及時停車逃生。警方要查到底是誰掉落貨物。

國道警方下午3時54分左右接獲火燒車通報，趕抵29.9公里三重路段時，小貨車停在路肩全面燃燒，火勢非常猛烈，滾滾黑煙不斷竄升景象十分嚇人，消防隊抵達後迅速撲滅火勢，現場占用中線及外側車道處理這起事故。

據了解，56歲游姓男子駕駛自用小貨車行經三重路段，突然發現外側車道上有床墊，來不及閃避撞上，床墊卡在車底下拖行摩擦，竟然起火引燃車身，他趕緊靠路肩停車逃生，火勢越來越大。撲滅之後車已嚴重燒毀，幸好人僅左手輕微擦挫傷不須就醫，也沒有波及其他車輛。

警方表示，開車載運貨物應嚴密覆蓋、捆紮牢固，一旦造成滲漏、飛散、脫落、掉落極容易釀成事故，後續將循線追查掉落床墊的車輛，依違反道路交通管理處罰條例第30條開罰，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，因而致人受傷還要吊扣駕駛執照1年。

1輛小貨車今天下午行經國道1號南向三重路段，來不及閃避車道上的床墊，導致床墊卡在車底下拖行摩擦，接著竟然起火燃燒導致整輛車被燒個精光。記者林昭彰／翻攝
