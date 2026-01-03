屏東男連撞3車後返家療傷 1小時後回現場 警方依肇事後未依規處置開罰

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

顏姓男子今天清晨駕駛轎車行經屏東機場南路，疑因精神不濟，撞到停放在路邊的3輛車輛，他事後返家處理傷勢，1個小時後又返回事發現場。警方依違反道路交通管理處罰條例「肇事後未依規定處置」，將開罰1000元以上3000 元以下罰鍰。

警方今清晨4時許接獲報案，屏東市機場南路一輛自小客車撞到路邊停放的3輛車輛，員警到場後發現駕駛已離開，立即調閱周邊監視器掌握其動向。沒想到36歲顏姓男子1個小時後又回到案發現場，向警方表示為肇事者。

警方依相關影像及事證進行比對，確認顏男確實為肇事駕駛。顏男表示，當時他先返家處理傷勢後，才返回現場說明，並非想肇事逃逸。警方對其實施檢測並無酒、毒駕情事，初步研判為精神不濟所致。

警方表示，駕駛人肇事當下先行離去，雖事後主動返回現場，是否構成違規仍須待事故處理人員研判。若經認定其當違反道路交通管理處罰條例「肇事後未依規定處置」的違規事實，依法得處1000元以上3000元以下罰鍰，嚴重者並吊扣其駕照1至3個月。

警方也呼籲，駕駛人應留意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛；若發生事故，應留於現場報警處置並配合調查，以維護當事人權益。

屏東市機場南路今天清晨一輛自小客車駕駛疑似因精神不濟撞到停放在路邊的3輛車輛，返家處理傷勢1個小時後又回到事發現場。圖／警方提供
屏東市機場南路今天清晨一輛自小客車駕駛疑似因精神不濟撞到停放在路邊的3輛車輛，返家處理傷勢1個小時後又回到事發現場。圖／警方提供
屏東市機場南路今天清晨一輛自小客車駕駛疑似因精神不濟撞到停放在路邊的3輛車輛，返家處理傷勢1個小時後又回到事發現場。圖／警方提供
屏東市機場南路今天清晨一輛自小客車駕駛疑似因精神不濟撞到停放在路邊的3輛車輛，返家處理傷勢1個小時後又回到事發現場。圖／警方提供

