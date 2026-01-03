屏東男連撞3車後返家療傷 1小時後回現場 警方依肇事後未依規處置開罰

顏姓男子今天清晨駕駛轎車行經屏東市機場南路，疑因精神不濟，撞到停放在路邊的3輛車輛，他事後返家處理傷勢，1個小時後又返回事發現場。警方依違反道路交通管理處罰條例「肇事後未依規定處置」，將開罰1000元以上3000 元以下罰鍰。

警方今清晨4時許接獲報案，屏東市機場南路一輛自小客車撞到路邊停放的3輛車輛，員警到場後發現駕駛已離開，立即調閱周邊監視器掌握其動向。沒想到36歲顏姓男子1個小時後又回到案發現場，向警方表示為肇事者。

警方依相關影像及事證進行比對，確認顏男確實為肇事駕駛。顏男表示，當時他先返家處理傷勢後，才返回現場說明，並非想肇事逃逸。警方對其實施檢測並無酒、毒駕情事，初步研判為精神不濟所致。

警方表示，駕駛人肇事當下先行離去，雖事後主動返回現場，是否構成違規仍須待事故處理人員研判。若經認定其當違反道路交通管理處罰條例「肇事後未依規定處置」的違規事實，依法得處1000元以上3000元以下罰鍰，嚴重者並吊扣其駕照1至3個月。