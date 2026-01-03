快訊

一時好玩？15歲少年燒衛生紙扔頂溪站垃圾桶 北捷：可處百萬罰鍰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北捷頂溪站今上午8時，傳出垃圾桶起火案，經查是一名15歲少年所為，北捷表示，站長和保全發現後使用滅火器撲滅，該少年行為依大眾捷運法可處1到100萬元罰鍰。

北捷表示，今天行控中心收到頂溪站火警警訊，立刻通知頂溪站站長前往處理，確認為大廳有一個垃圾桶有冒煙情形，站長與保全使用滅火器撲滅，並立即通知捷警。

北捷說，行控中心回播監視器，發現一位旅客丟入不明物品後垃圾桶即冒煙。後續追查該名旅客位置，最後由淡水信義線民權西路站站長及保全將該名旅客帶下車，並交由轄區員警處理。未影響捷運運行。

北捷表示，該旅客行為已違反大眾捷運法第五十條之一，未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，影響行車運轉安全，後續將依大捷法裁處，依法可處處1到100萬元罰鍰。

據了解，該名少年疑似一時興起，才把點燃的衛生紙扔入垃圾桶。警詢後依公共危險等罪嫌送新北地院少年法庭審理。

15歲少年今天點燃衛生紙丟入捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火遭逮。記者王長鼎／翻攝
15歲少年今天點燃衛生紙丟入捷運頂溪站垃圾桶涉嫌縱火遭逮。記者王長鼎／翻攝

北捷 捷運 垃圾桶

