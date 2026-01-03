嘉義台82線轎車失控翻覆 駕駛噴出躺內線車道緊急送醫
嘉義縣台82線快速道路今天中午發生車禍，一輛轎車由西向東行駛，在國道1號交流道前不慎失控翻覆，四輪朝天躺在路肩，駕駛則被拋飛車外，倒臥在內側車道。後方許多車輛停下來幫忙，將駕駛緊急送醫搶救，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
警方指出，台82線快速道路上午11時50分發生事故，一輛轎車失控翻覆在外側路肩，駕駛則彈飛在內側車道，約有7輛車停下來幫忙，警方立即到場疏導交通，並聯繫防撞車及拖吊車處理事故，現場回堵約200公尺，目前已恢復交通順暢。
警方呼籲，台82線速限為100公里，該車輛疑似車速過快，不慎失控翻覆，駕駛目前已送醫急救，提醒用路人行駛快速道路或高速公路，務必減速慢行，並依照速限行駛，勿因一時貪快而超速行駛，避免意外發生。
