嘉義台82線轎車失控翻覆 駕駛噴出躺內線車道緊急送醫

嘉義縣台82線快速道路今天中午發生車禍，一輛轎車由西向東行駛，在國道1號交流道前不慎失控翻覆，四輪朝天躺在路肩，駕駛則被拋飛車外，倒臥在內側車道。後方許多車輛停下來幫忙，將駕駛緊急送醫搶救，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

警方指出，台82線快速道路上午11時50分發生事故，一輛轎車失控翻覆在外側路肩，駕駛則彈飛在內側車道，約有7輛車停下來幫忙，警方立即到場疏導交通，並聯繫防撞車及拖吊車處理事故，現場回堵約200公尺，目前已恢復交通順暢。