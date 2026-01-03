快訊

北宜公路Lotus超跑撞護讕 車主為服飾品牌第二代…頸部拉傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

50歲賴姓男子今早駕駛蓮花跑車，行經新北市坪林區北宜公路往宜蘭方向，疑因車輛機械故障，失控自撞護欄造成頸部受傷送醫，現場並無酒駕情事，全案警方依相關規定處理。據了解，傷者賴男不僅是國內超跑俱樂部會員，也是國內自創服飾品牌第二代，擔任公司執行總監。

新北市警方今天上午8時獲報，坪林區北宜公路45.6公里處，發生車禍事故，員警與救護人員到場，發現1輛2000西西藍色蓮花跑車，車頭全毀，橫停在路中，駕駛賴姓男子（50歲）因頸部拉傷，由救護車送北市萬芳醫院觀察，員警於現場並無發現酒駕情事。

據了解，賴男是國內超跑俱樂部會員，也是國內自創服飾品牌第二代，擔任公司執行總監，今天一早與2名開跑車車友一起出門前往宜蘭，疑似車輛煞車故障致自撞護欄發生事故。

新北市坪林區北宜公路往宜蘭方向，今早發生50歲賴姓男子駕駛蓮花跑車疑因車輛機械故障，失控自撞護欄造成頸部受傷送醫。記者王長鼎／翻攝
