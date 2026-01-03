疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀
1月1日中午12時25分許，桃園市觀音區發生一起自撞事故，一名51歲朱姓男子駕駛自小客車行經新富路時，突向右偏移自撞路邊停放的3輛自小客車，朱男也因此受傷送醫，詳細原因尚待警方進一步釐清。
影片中可以看到，朱男駕駛之自小客車行經新富路時，整輛車突然向右偏移，待其想要往左修正方向時已經來不及閃避，直接撞上停在路旁的自小客車，所幸後方駕駛有保持距離且速度也不快，緊急往對向車道閃避，防止二次事故發生，而路邊的黑狗也被突如其來的事故嚇得慌忙逃竄。
大園分局說明，朱男於1月1日中午駕駛自小客車行經觀音區新富路1602號前，疑似閃避動物自撞停放於路邊之3輛自小客車，朱男受傷送醫無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀
