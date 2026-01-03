快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀

桃園電子報／ 桃園電子報

<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>示意圖。圖／AI生成
車禍示意圖。圖／AI生成
410787
朱男駕駛自小客車行經新富路時，突向右偏移撞上路邊停放的3輛自小客車。圖：讀者提供

1月1日中午12時25分許，桃園市觀音區發生一起自撞事故，一名51歲朱姓男子駕駛自小客車行經新富路時，突向右偏移自撞路邊停放的3輛自小客車，朱男也因此受傷送醫，詳細原因尚待警方進一步釐清。

410788
3輛自小客車慘遭波及。圖：讀者提供

影片中可以看到，朱男駕駛之自小客車行經新富路時，整輛車突然向右偏移，待其想要往左修正方向時已經來不及閃避，直接撞上停在路旁的自小客車，所幸後方駕駛有保持距離且速度也不快，緊急往對向車道閃避，防止二次事故發生，而路邊的黑狗也被突如其來的事故嚇得慌忙逃竄。

大園分局說明，朱男於1月1日中午駕駛自小客車行經觀音區新富路1602號前，疑似閃避動物自撞停放於路邊之3輛自小客車，朱男受傷送醫無酒駕情形，詳細肇事原因待後續調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 【有片】搭捷運職業病大爆發 劉慶豐親自感受改進車廂缺點

自撞 觀音 動物 車禍

延伸閱讀

影／瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

疑內輪差釀禍！高雄港聯結車右轉 輾斷機車騎士右腳掌

電來了！桃捷藝文特區站今晚點燈 張善政：列車開得進來了

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

相關新聞

北宜公路Lotus超跑撞護讕 車主為服飾品牌第二代…頸部拉傷

50歲賴姓男子今早駕駛蓮花跑車，行經新北市坪林區北宜公路往宜蘭方向，疑因車輛機械故障，失控自撞護欄造成頸部受傷送醫，現場...

國1北向台南系統接國8西向貨車翻覆 道路封閉警籲改道

國道1號北向台南系統接國道8號西向匝道今天上午10點20分左右一輛半聯結車自撞砸到護欄翻覆、江姓駕駛受傷送醫，造成匝道封...

影／白狼家外拉封鎖線？ 原來是隔壁幼兒園外牆磁磚剝落掉一地

新北市中和區宜安路1間幼兒園今天上午疑因天冷熱脹冷縮導致外牆磁磚剝落，幸無人受傷，轄區員警急拉封鎖線，避免二度掉落傷人。...

影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販

63歲熊姓男子曾在台北市中山區雙城夜市某攤販打工，因不滿被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏巷弄，趁前雇主68歲林姓女子收攤返家...

嘉義台82線轎車失控翻覆 駕駛噴出躺內線車道緊急送醫

嘉義縣台82線快速道路今天中午發生車禍，一輛轎車由西向東行駛，在國道1號交流道前不慎失控翻覆，四輪朝天躺在路肩，駕駛則被...

疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀

1月1日中午12時25分許，桃園市觀音區發生一起自撞事故，一名51歲朱姓男子駕駛自小客車行經新富路時，突向右偏移自撞路邊停放的3輛自小客車，朱男也因此受傷送醫，詳細原因尚待警方進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。