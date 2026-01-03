聽新聞
影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販
63歲熊姓男子曾在台北市中山區雙城夜市某攤販打工，因不滿被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏巷弄，趁前雇主68歲林姓女子收攤返家時突襲揮砍，釀林婦頸部有約3公分刀傷，所幸有熱心民眾幫忙制止，熊男被奪下凶器後逃逸。中山警方循線逮到熊男，警詢後依傷害罪嫌送辦。
警方調查，熊男曾在林婦攤位工作數日，因工作效率未符需求遭辭退，林婦當初基於同情心給予對方工作機會，工資均依實際工作天數發放，並未虧欠，惟多次提醒後仍無法配合攤位作業節奏，才決定不再錄用。
據了解，熊男被離職後疑似長期未能順利就業，心生怨懟，利用過去工作時熟悉的作息時間，於案發當晚凌晨0點多躲藏在車輛後方「堵人」，見林婦返家時隨即持預藏菜刀攻擊。
所幸在砍人過程中，有熱心民眾見狀制止，熊男被林女奪刀後隨即逃離現場，轄區中山警方事後獲報，循線抓到有傷害前科的熊男，他坦承犯行，警詢後被依傷害罪嫌送辦。
