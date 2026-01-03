快訊

「北捷英雄」余家昶今辦告別式！總統府致贈褒揚令⋯生前燦笑模樣曝

「四大星座」2026財星高照！巨蟹升官加薪、他尾牙抱走大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

63歲熊姓男子曾在台北市中山區雙城夜市某攤販打工，因不滿被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏巷弄，趁前雇主68歲林姓女子收攤返家時突襲揮砍，釀林婦頸部有約3公分刀傷，所幸有熱心民眾幫忙制止，熊男被奪下凶器後逃逸。中山警方循線逮到熊男，警詢後依傷害罪嫌送辦。

警方調查，熊男曾在林婦攤位工作數日，因工作效率未符需求遭辭退，林婦當初基於同情心給予對方工作機會，工資均依實際工作天數發放，並未虧欠，惟多次提醒後仍無法配合攤位作業節奏，才決定不再錄用。

據了解，熊男被離職後疑似長期未能順利就業，心生怨懟，利用過去工作時熟悉的作息時間，於案發當晚凌晨0點多躲藏在車輛後方「堵人」，見林婦返家時隨即持預藏菜刀攻擊。

所幸在砍人過程中，有熱心民眾見狀制止，熊男被林女奪刀後隨即逃離現場，轄區中山警方事後獲報，循線抓到有傷害前科的熊男，他坦承犯行，警詢後被依傷害罪嫌送辦。

熊姓男子不滿被辭退，持菜刀埋伏巷弄砍傷前雇主，有熱心民眾見狀制止，熊男被奪刀後逃離現場。記者翁至成／翻攝
熊姓男子不滿被辭退，持菜刀埋伏巷弄砍傷前雇主，有熱心民眾見狀制止，熊男被奪刀後逃離現場。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣犯案用菜刀。記者翁至成／翻攝
中山警方查扣犯案用菜刀。記者翁至成／翻攝

傷害罪 雇主

延伸閱讀

黃仁勳本月來台再現「兆元宴」 總部案春節前可望與北市簽約

高階警官人事異動 林炎田接任北市警局長？劉世芳5字回應

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

內壢醉漢喊要殺人 菜刀狂砍路邊汽機車

相關新聞

北宜公路Lotus超跑撞護讕 車主為服飾品牌第二代…頸部拉傷

50歲賴姓男子今早駕駛蓮花跑車，行經新北市坪林區北宜公路往宜蘭方向，疑因車輛機械故障，失控自撞護欄造成頸部受傷送醫，現場...

國1北向台南系統接國8西向貨車翻覆 道路封閉警籲改道

國道1號北向台南系統接國道8號西向匝道今天上午10點20分左右一輛半聯結車自撞砸到護欄翻覆、江姓駕駛受傷送醫，造成匝道封...

影／白狼家外拉封鎖線？ 原來是隔壁幼兒園外牆磁磚剝落掉一地

新北市中和區宜安路1間幼兒園今天上午疑因天冷熱脹冷縮導致外牆磁磚剝落，幸無人受傷，轄區員警急拉封鎖線，避免二度掉落傷人。...

影／不滿被辭退埋伏尋仇 北市6旬翁持菜刀砍傷雙城街夜市女攤販

63歲熊姓男子曾在台北市中山區雙城夜市某攤販打工，因不滿被辭退，日前凌晨時持菜刀埋伏巷弄，趁前雇主68歲林姓女子收攤返家...

嘉義台82線轎車失控翻覆 駕駛噴出躺內線車道緊急送醫

嘉義縣台82線快速道路今天中午發生車禍，一輛轎車由西向東行駛，在國道1號交流道前不慎失控翻覆，四輪朝天躺在路肩，駕駛則被...

疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀

1月1日中午12時25分許，桃園市觀音區發生一起自撞事故，一名51歲朱姓男子駕駛自小客車行經新富路時，突向右偏移自撞路邊停放的3輛自小客車，朱男也因此受傷送醫，詳細原因尚待警方進一步釐清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。