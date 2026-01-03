愛貓坑慘飼主 誤觸感應爐釀豪宅大樓火警…要賠109萬

高雄市三民區一棟新建的豪宅大樓2023年1月發生火警，消防灑水系統水淹電梯釀成109萬餘元損失，沒想到追查發現竟是其中一戶人家養了4隻貓，因飼主出國，跳到廚房感應爐上誤觸開關才起火，社區管委會憤而提告求償，高雄地院法官審理後判飼主應賠償損失。

判決指出，飼主洪姓屋主與陳姓室友在2023年1月間一同出國，將4隻貓咪獨留屋內自由活動，沒想到1月8日貓咪跳上廚房流理台誤觸感應爐電源，高溫引燃周邊雜物引發火警，觸動大樓自動灑水設備，大量消防用水因此流出門外並滲入電梯井，導致4部電梯零件受損無法運作，維修費用高達百餘萬元。

飼主辯稱，電梯損壞的主因是管委會與消防廠商「未及時關閉灑水系統」，且質疑管委會未在公共區域設置防水閘門或淹水感知器，應負過失責任。

不過法官調查後認為，事發時屋內無人且大門深鎖，消防人員抵達後尚須破門搶救，在未確認火勢完全熄滅前，現場人員根本無法貿然關閉灑水系統，要求社區在梯廳設置防水閘門預防此類罕見意外，實在強人所難。

管委會同時也提告建商，認為電梯尚未公設點交，建商應該也要負責修繕賠償，不過法官則認為，該社區住戶已實際使用電梯超過一年，此次損壞是因外來水患所致，非電梯本身瑕疵，建商無須負責。