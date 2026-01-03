快訊

寒流冰雪奇緣！負1.2 ℃「武陵農場」藤花園化身冰晶宮超美

近年勞退基金收益驚人 愈來愈多人「捨不得一次領」

古天樂驚傳病倒！宣傳「尋秦記」操到送醫　同劇女星也喊累

聽新聞
0:00 / 0:00

女里民罵里長三字經遭告公然侮辱 法院認無反覆辱罵、現場人稀判無罪

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市大同區蓬萊里莊姓女里民，因不滿住處公用污水管線遭廢止，長期與里長發生爭執，去年6月兩度行經里辦公室時，用台語對內大罵里長「操機掰」，遭提告公然侮辱。士林地方法院審理認為，相關言語屬一時情緒宣洩，未逾一般人可合理忍受範圍，亦未實質貶損社會名譽，判莊女無罪。

判決指出，莊女因住處污水管改管、接管問題，歷經多次會勘及陳情，與里長互動關係緊張，2025年6月3日中午及6月5日上午，莊女先後徒步行經蓬萊里辦公室前，朝里長辦公方向各罵一句粗話，里長認為在不特定多數人得共見共聞下遭辱罵，名譽受損，報警提告。

檢方認定，莊女涉犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，依法起訴。莊女庭訊時坦承曾出言不雅，但否認侮辱犯意，辯稱因長期被拍照、反覆要求配合改管事宜，承受極大壓力，才會一時情緒失控。

法院勘驗監視器畫面及相關證據指出，莊女每次僅短暫說出一句話，並非反覆、持續性謾罵，言語存在時間極短，且現場幾無其他人，僅第一次事發後14秒有路人經過，難認對里長社會評價造成實質影響。

判決並引用憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨指出，是否構成公然侮辱，須綜合言論脈絡、發言目的及對名譽權之影響，不能僅因言詞粗鄙即一概入罪，否則恐使刑法成為處罰髒話的工具，衝突情境下短暫的情緒性言語，若未逾越一般人可合理忍受範圍，原則上應受言論自由保障。

法院認為，莊女言語是針對里長處理公共事務所生不滿，屬公共事務爭議背景下的情緒反應，即使造成當事人一時不悅，仍屬名譽感情層次，尚非刑法所欲保障的社會名譽，綜合言論內容、發生情境及影響程度，難認已達不可容忍程度，因此判決無罪。

士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照
士林地院外觀照。圖／聯合報系資料照

情緒 公然侮辱 提告

延伸閱讀

【重磅快評】總是被判無罪的馬英九 檢察體系還不檢討、究責嗎

他在交友軟體結識單親媽…露水之緣挨告乘機猥褻 法院判無罪

十軍團一兵被命令洗餐桶 火爆譙下士三字經...怒問「我是狗嗎？」

捲命案全面停工 黃明志吸毒案大翻轉！法院判無罪釋放

相關新聞

國1北向台南系統接國8西向貨車翻覆 道路封閉警籲改道

國道1號北向台南系統接國道8號西向匝道今天上午10點20分左右一輛半聯結車自撞砸到護欄翻覆、江姓駕駛受傷送醫，造成匝道封...

愛貓坑慘飼主 誤觸感應爐釀豪宅大樓火警…要賠109萬

高雄市三民區一棟新建的豪宅大樓2023年1月發生火警，消防灑水系統水淹電梯釀成109萬餘元損失，沒想到追查發現竟是其中一...

女里民罵里長三字經遭告公然侮辱 法院認無反覆辱罵、現場人稀判無罪

台北市大同區蓬萊里莊姓女里民，因不滿住處公用污水管線遭廢止，長期與里長發生爭執，去年6月兩度行經里辦公室時，用台語對內大...

影／搬家貨車疑似電線走火 五股停車場火警波及9輛車

新北市五股區中興路一段150巷1處私人停車場昨晚發生火警共波及9輛車，今天上午警方和消防局鑑識中心再到現場勘查，初步懷疑...

影／打左轉燈卻往右轉 桃園警6車包圍1車逮4逃逸移工

桃園市八德分局員警昨天傍晚執行巡邏勤務，行經轄區興仁路、和興街口時，發現一輛黑色轎車左右偏移，數度差點撞到其他用路人，上...

竟命油漆完緊閉窗…台中雅速達甲苯引爆大火釀4死 廠長自己也喪命

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出詹姓負責人、邱姓廠長為避免夜雨影響油漆變乾速度，竟要求員工漆完後關窗，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。