女里民罵里長三字經遭告公然侮辱 法院認無反覆辱罵、現場人稀判無罪

台北市大同區蓬萊里莊姓女里民，因不滿住處公用污水管線遭廢止，長期與里長發生爭執，去年6月兩度行經里辦公室時，用台語對內大罵里長「操機掰」，遭提告公然侮辱。士林地方法院審理認為，相關言語屬一時情緒宣洩，未逾一般人可合理忍受範圍，亦未實質貶損社會名譽，判莊女無罪。

判決指出，莊女因住處污水管改管、接管問題，歷經多次會勘及陳情，與里長互動關係緊張，2025年6月3日中午及6月5日上午，莊女先後徒步行經蓬萊里辦公室前，朝里長辦公方向各罵一句粗話，里長認為在不特定多數人得共見共聞下遭辱罵，名譽受損，報警提告。

檢方認定，莊女涉犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，依法起訴。莊女庭訊時坦承曾出言不雅，但否認侮辱犯意，辯稱因長期被拍照、反覆要求配合改管事宜，承受極大壓力，才會一時情緒失控。

法院勘驗監視器畫面及相關證據指出，莊女每次僅短暫說出一句話，並非反覆、持續性謾罵，言語存在時間極短，且現場幾無其他人，僅第一次事發後14秒有路人經過，難認對里長社會評價造成實質影響。

判決並引用憲法法庭113年憲判字第3號判決意旨指出，是否構成公然侮辱，須綜合言論脈絡、發言目的及對名譽權之影響，不能僅因言詞粗鄙即一概入罪，否則恐使刑法成為處罰髒話的工具，衝突情境下短暫的情緒性言語，若未逾越一般人可合理忍受範圍，原則上應受言論自由保障。