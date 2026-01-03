影／搬家貨車疑似電線走火 五股停車場火警波及9輛車

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區中興路一段150巷1處私人停車場昨晚發生火警共波及9輛車，今天上午警方和消防局鑑識中心再到現場勘查，初步懷疑是1輛搬家公司貨車電線短路引發火勢，但詳情還是要進一步調查才能釐清。

火燒車事故發生於深夜11時許，火勢大約1小時之後撲滅，共3輛車全毀、3輛半毀、3輛輕損，初判起火點自搬家公司貨車為中心向四周延燒。由於巷內無公設監視器，停車場的監視系統又故障，警方調閱關鍵時段進出停車場的車輛行車記錄器，初步並未發現遭縱火跡證。

不同車輛的行車記錄器畫面顯示，晚間10時33分停車場內尚未發現火勢，但有1輛搬家公司貨車大燈沒關，到了11時11分，該輛貨車已開始燃燒。火勢撲滅之後，貨車以及右邊停放的改裝行動餐車、左邊的轎車全毀，餐車內找到1個瓦斯桶，閥門關閉但有輕微洩漏情形，也可能是燃燒之後才造成洩漏。

警方調查，餐車昨天下午3時許便進場停放，貨車司機則是深夜10時50分停妥之後離開，11時07分民眾報案發生火警。今天早上警察局鑑識中心和消防局火調人員再到現場勘查，發現搬家公司貨車後方升降馬達電線有短路痕跡，研判走火可能性高。

警方後續還會再擴大調閱停車場周邊監視器畫面，釐清是否有其他可疑異狀。詳細起火原因尚待消防局火災鑑識中心進一步調查。

新北市五股區中興路一段150巷1處私人停車場昨晚發生火警共波及9輛車，今天上午警方和消防局鑑識中心再到現場勘查，初步懷疑是1輛搬家公司貨車電線短路引發火勢，但詳情還是要進一步調查才能釐清。記者林昭彰／翻攝
