失智翁突騎車外出嚇壞家屬 中壢警靠1招火速尋人
桃園市一名高齡89歲、患有失智症的謝姓老翁，日前於下午16時突然從中壢區民溪三路住家騎乘機車外出，隨後失聯，家人十分擔心其安危，馬上趕往中壢警分局青埔派出所請求協助，警方隨即調閱監視器並沿線搜尋，順利在大智路與大安街口發現謝翁行蹤，成功化解一場危機。
青埔派出所表示，警員陳俊全、林韋辰獲報後不敢大意，立即依老翁家人所提供之車號調閱監視器畫面，並循行車軌跡沿線搜尋，於20分鐘內即在大智路與大安街口發現緩慢騎行的謝伯伯，當時天候不佳，老翁已全身淋濕，所幸精神狀況尚可。警方見狀後立即上前關懷，並協助謝伯伯穿上雨衣，並以巡邏車護送返回派出所，順利交由家人接回。家人表示，公公平時幾乎不會自行外出，當天突然騎車離家，聽到摩托車發動的聲音已經來不及攔下，讓家人相當驚慌，十分感謝警方即時伸出援手，讓他平安返家。
中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」精神，積極守護民眾安全，也呼籲家中若有失智或高齡長者，建議配戴防走失手環、定位裝置，或向警方申請指紋建檔，以利緊急時即時協助，避免憾事發生。
※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線
本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁突騎車外出嚇壞家屬 中壢警靠1招火速尋人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言