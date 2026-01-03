快訊

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

失智翁突騎車外出嚇壞家屬 中壢警靠1招火速尋人

桃園電子報／ 桃園電子報

123654 1 scaled
警方於20分鐘內即在大智路與大安街口發現緩慢騎行的謝伯伯。圖：讀者提供

桃園市一名高齡89歲、患有失智症的謝姓老翁，日前於下午16時突然從中壢區民溪三路住家騎乘機車外出，隨後失聯，家人十分擔心其安危，馬上趕往中壢警分局青埔派出所請求協助，警方隨即調閱監視器並沿線搜尋，順利在大智路與大安街口發現謝翁行蹤，成功化解一場危機

123654 2 scaled
當時天候不佳，老翁已全身淋濕，所幸精神狀況尚可。圖：讀者提供

青埔派出所表示，警員陳俊全、林韋辰獲報後不敢大意，立即依老翁家人所提供之車號調閱監視器畫面，並循行車軌跡沿線搜尋，於20分鐘內即在大智路與大安街口發現緩慢騎行的謝伯伯，當時天候不佳，老翁已全身淋濕，所幸精神狀況尚可。警方見狀後立即上前關懷，並協助謝伯伯穿上雨衣，並以巡邏車護送返回派出所，順利交由家人接回。家人表示，公公平時幾乎不會自行外出，當天突然騎車離家，聽到摩托車發動的聲音已經來不及攔下，讓家人相當驚慌，十分感謝警方即時伸出援手，讓他平安返家。

中壢分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」精神，積極守護民眾安全，也呼籲家中若有失智或高齡長者，建議配戴防走失手環、定位裝置，或向警方申請指紋建檔，以利緊急時即時協助，避免憾事發生。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁突騎車外出嚇壞家屬 中壢警靠1招火速尋人

延伸閱讀：

  1. 龜山大貨車油漏滿地渾然不知！害3機車騎士慘摔滿身傷
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

家人 中壢 失智

延伸閱讀

「壢動新年．幸福啟程」115年桃園中壢元旦升旗典禮文化公園登場

中壢男半夜朝派出所空地丟汽油彈 警火速逮人建請羈押

邁向淨零排放 中壢一號社宅獲近零碳建築卓越獎

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

相關新聞

竟命油漆完緊閉窗…台中雅速達甲苯引爆大火釀4死 廠長自己也喪命

台中豐原雅速達公司2022年底大火釀4死，檢警查出詹姓負責人、邱姓廠長為避免夜雨影響油漆變乾速度，竟要求員工漆完後關窗，...

影／三重賓士深夜肇事 年輕駕駛寧扣車吊照罰18萬卻拒驗毒

新北市三重區昨晚有1輛白色賓士轎車把前方路口好端端停等待轉的休旅車，猛然撞上安全島，27歲肇事駕駛接受酒測卻寧願被開罰1...

影／萬里過彎道疑恍神 飛越分隔島翻車…駕駛幸運輕傷

33歲蔡姓男子昨晚開車行經台二線51.3公里萬里路段，基隆往萬里方向行駛，疑因恍神失控，因撞擊力道大，車子越過中央分隔島...

獨／新婚8月一場大火妻成焦屍夫重傷 起火房間曝可疑物

高市大社區昨清晨一場大火，造成謝姓女子成焦屍，丈夫尤姓男子手腳燒燙傷仍插管治療；據了解，夫妻倆新婚才8個月，是物流公司理...

影／打左轉燈卻往右轉 桃園警6車包圍1車逮4逃逸移工

桃園市八德分局員警昨天傍晚執行巡邏勤務，行經轄區興仁路、和興街口時，發現一輛黑色轎車左右偏移，數度差點撞到其他用路人，上...

高雄跨年夜中華路「男大生死亡車禍」 家屬將提國賠：車道配置錯誤

高雄市在跨年夜發生男大生騎機車在前鎮區中華五路遭後方大貨車輾斃，車禍路口因路幅縮小，汽機車交織問題嚴重，且公車站設在近路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。