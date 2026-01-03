影／打左轉燈卻往右轉 桃園警6車包圍1車逮4逃逸移工

警方指出，該轎車除了左右偏移，還打錯方向燈，顯示左轉燈卻往右切，險些撞到摩托車。員警起先以為是酒駕，盤查時因駕駛拒不開門，車上又不只一人，因此先以警用摩托車攔住轎車去路，再通報警網支援。

警方後來用5輛摩托車、1輛汽車包圍黑色轎車，多名員警手持警棍作勢破窗，喝斥車內人員下車，最後在衝突未擴大情況下控制住場面，路人見狀直呼「好刺激」，彷彿警匪電動遊戲場景搬到真實世界。