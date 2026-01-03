影／打左轉燈卻往右轉 桃園警6車包圍1車逮4逃逸移工

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德分局員警昨天傍晚執行巡邏勤務，行經轄區興仁路、和興街口時，發現一輛黑色轎車左右偏移，數度差點撞到其他用路人，上前攔查又遇加上拒不開門，直覺有異，通報警網支援，最後以優勢警力圍捕控制場面，逮到4名逃逸移工，而整個過程被路人錄影PO網，網友見狀直呼「好刺激」。

警方指出，該轎車除了左右偏移，還打錯方向燈，顯示左轉燈卻往右切，險些撞到摩托車。員警起先以為是酒駕，盤查時因駕駛拒不開門，車上又不只一人，因此先以警用摩托車攔住轎車去路，再通報警網支援。

警方後來用5輛摩托車、1輛汽車包圍黑色轎車，多名員警手持警棍作勢破窗，喝斥車內人員下車，最後在衝突未擴大情況下控制住場面，路人見狀直呼「好刺激」，彷彿警匪電動遊戲場景搬到真實世界。

警方表示，經查證，車內4人全是失聯越南移工，後續移請移民署收容，其中一名還是詐欺通緝犯，也依法解送歸案。

桃園市八德分局員警巡邏查獲可疑車輛，在優勢警力之下，成功逮到4名逃逸移工。記者陳俊智／翻攝
桃園市八德分局員警巡邏查獲可疑車輛，在優勢警力之下，成功逮到4名逃逸移工。記者陳俊智／翻攝

